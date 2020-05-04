Смерти от коронавируса можно избежать: ученые нашли способ

От коронавируса по состоянию на 4 мая умерли уже почти 250 тысяч человек / Facebook/ moz.ukr

Жертвами коронавируса в мире стали почти четверть миллиона человек. Американские ученые утверждают, что смерти от "короны" можно избежать.

По версии исследователей из Университета Южной Калифорнии, временное подавление иммунной системы на ранних стадиях COVID-19 якобы поможет избежать тяжелых симптомов и летального исхода от болезни, передает Journal of Medical Virology.

Отмечается, что первым к борьбе против вируса подключается врожденный иммунитет. Через несколько дней после первых симптомов активируется адаптивный иммунитет, который задействует Т– и B-клетки.

К примеру, во время заражения гриппом врожденный иммунный ответ уничтожает почти все вирусные частицы до того, как адаптивная система начнет действовать. В случае с COVID-19 все происходит медленнее, в результате адаптивный иммунитет может помешать врожденному иммунитету быстро побороть инфекцию. Именно тогда может развиться чрезмерная защитная реакция, которая называется цитокиновым штормом - она зачастую и приводит к смерти.

Американские ученые считают, что кратковременное применение определенных иммуносупрессоров может задержать адаптивный иммунитет и способствует более быстрому уничтожению вируса.

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Напомним, ученый-вирусолог Константин Чумаков считает, что для борьбы с коронавирусом можно использовать вакцины, которые стимулируют врожденный иммунитет.

Тем временем в США назвали новые сроки появления вакцины от COVID-19.