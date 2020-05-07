Ученые нашли способ спасти мужчин от смерти из-за COVID-19

Мужчины с коронавирусом чаще оказываются в реанимации / Фото pixabay.com

Мужчины переносят заболевание коронавирусом COVID-19, по данным исследований, значительно хуже и чаще оказываются в реанимации. Ученые нашли способ, как спасти представителей сильного пола от смерти из-за китайского вируса.

Как сообщили в пресс-службе Европейского общества медицинской онкологии (ESMO), в ходе наблюдения за онкологическими больными, которые перенесли коронавирус, выяснилось, что прием антиандрогенных препаратов, блокирующих синтез тестостерона, снизил риск смерти от коронавируса у мужчин в четыре раза.

Специалисты изучили десять тысяч случаев заражения у жителей Венеции, при этом 10% из них страдали различными формами рака. В результате оказалось, что пациенты, которым снижали уровень тестостерона, умирали в четыре раза реже и легче переносили болезнь.

Ученые полагают, что это связано с тем, что во время приема таких лекарств снижается концентрация белка TMPRSS2. Именно он участвует в развитии опухолей предстательной железы и в распространении коронавируса по другим органам.

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Напомним, ранее 25-летний преподаватель из Северного Уэльса, который живет и работает в Ухане, стал первым британцем, который заболел коронавирусом. Мужчина рассказал, как ему удалось победить болезнь, и как она протекала.