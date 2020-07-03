Как болеют COVID-19 дети Европы и Китая: ученые назвали главное отличие

Ученые изучали истории болезни детей в возрасте от полугода до 12 лет / Reuters

Дети, проживающие на территории Европы, чаще болеют коронавирусом COVID в легкой форме, чем китайские. К такому выводу пришли ученые, проанализировав данные 582 детей из 82 больниц 25 стран Старого света.

Об этом сообщает The Lancet Child & Adolescent Health.

По данным исследования, тяжелая форма коронавируса у европейских детей проходит всего в 8% случаев - именно столько детей нуждались в продолжительной и интенсивной терапии.

Ученые изучали истории болезни детей в возрасте от полугода до 12 лет. В более чем половине случаев они заразились от одного из собственных родителей. Госпитализация потребовалась 363 детям (62%), еще 219 детей находились на самоизоляции. 13 малышей нуждались в кислородной поддержке, 31 ребенку давали воздух с повышенным давлением. 25 пришлось провести искусственную вентиляцию легких, а одному назначили экстракорпоральную мембранную оксигенацию. В среднем все дети из нуждавшихся находились на обеспечении аппаратов ИВЛ около семи дней.

Отмечается также, что мальчики-груднички до месяца чаще хуже переносили коронавирус, чем девочки того же возраста.

Самые распространенные симптомы коронавируса у детей:

лихорадка (65%);

инфекция верхних (50%) и нижних (25%) дыхательных путей;

поражение желудочно-кишечного тракта (22%);

все вышеперечисленные проблемы, однако без поражения легких (40% ).

Бессимптомно коронавирус протекал всего у 16% опрошенных.

Как сообщал Главред, в Китае медики нашли новые симптомы коронавируса у детей.

Ранее эксперты Центра по контролю и профилактике заболеваний США заявляли, что симптомы коронавируса у детей менее выражены, чем у старшего поколения, и схожи с другими респираторными заболеваниями.