УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Ученые назвали идеальную форму маски от коронавируса

Маска может сдержать распространение вирусных частиц, однако нужно выбрать правильное средство индивидуальной защиты.

1 июля 2020, 11:57
Коронавирус
Дальше всего капли с коронавирусом распространяются от людей, которые не носят маски / Фото pixabay.com

В условиях пандемии коронавируса ношение маски для лица является обязательным – к этому неоднократно украинцев призывали в Минздраве. Тем временем ученые разобрались, какие маски являются самыми эффективными в борьбе с распространением COVID-19.

В частности, исследователи из Университета Флориды изучили различные материалы и форму индивидуальных средств защиты, пишет Daily Mail.

В ходе эксперимента ученые выяснили:

  • Неплотные маски и банданы, повязанные на лицо, хуже всего сдерживают распыление биологических жидкостей при чихании или кашле человека.
  • При этом лучше всего помогает сдержать распыление частичек вируса сложенный в несколько слоев хлопковый носовой платок.
  • Дальше всего капли с коронавирусом распространяются от людей, которые не носят маски.

Таким образом ученые пришли к выводу, лучшие средства защиты в условиях пандемии - это конусообразные или самодельные многослойные тканевые маски. Они могут значительно сократить скорость и диапазон дыхательных струй. При этом некоторая утечка все же происходит через материал и небольшие зазоры по краям.

Читайте такжеТройная защита: в ВОЗ расcказали, какие маски защитят от COVID-19

Как сообщал Главред, ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов рассказал, можно ли обеззаразить маску для лица на солнце. Эксперт также пояснил, можно ли обеззараживать покупки из магазина, оставляя их на балконе.

коронавирус коронавирус новости медицинская маска новости Украины ученые
Сейчас вы просматриваете новость «Ученые назвали идеальную форму маски от коронавируса». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

12:32
Польша возобновила регулярные авиарейсы с Украиной
12:21
Коронавирус в Украине и мире: число жертв и зараженных к 1 июля Видео
12:13
Минимум на 20%: украинцам приготовили рост коммуналки по всем позициям
12:12
В Минздраве рассказали о новом условии для въезда в Украину Видео
12:10
Куда улететь на отдых: список стран, открывших границы для украинцев Видео
11:57
Ученые назвали идеальную форму маски от коронавируса
11:49
Юлия Панкова впервые откровенно рассказала о разводе
11:38
"Бей еще": во Львове малолетние хулиганы жестоко избили ровесника Видео
11:24
Разлагаются водоросли и грязная вода: в Одессе зацвело Черное море - опубликованы фото
11:23
В МОЗ объяснили, почему украинцы долго выздоравливают от COVID-19 Видео
11:23
Почему нельзя смотреть в зеркало ночью: приметы
11:22
Кайли Дженнер вывалила сочную грудь из откровенного белья
11:20
Космическая компания зажгла свечи на торте ракетным двигателем
10:59
Резкий рост числа заболевших: медик оценил вероятность второй волны COVID-19 Видео
10:45
У Ефремова резко высказались о потерпевших от смертельного ДТП
10:44
Осторожно, мошенники: украинцев предупредили об афере со съемом жилья через OLX Видео
10:35
Коронавирус в Украине 23 июня: число зараженных почти достигло 45 тысяч человек - обновлено
10:32
Возвращение жесткого карантина: в Минздраве назвали условия Видео
10:11
Врач назвала главное отличие украинского штамма коронавируса
10:03
Kingsman 3: дата выхода и сюжет приквела
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять