Ученые назвали идеальную форму маски от коронавируса

Дальше всего капли с коронавирусом распространяются от людей, которые не носят маски / Фото pixabay.com

В условиях пандемии коронавируса ношение маски для лица является обязательным – к этому неоднократно украинцев призывали в Минздраве. Тем временем ученые разобрались, какие маски являются самыми эффективными в борьбе с распространением COVID-19.

В частности, исследователи из Университета Флориды изучили различные материалы и форму индивидуальных средств защиты, пишет Daily Mail.

В ходе эксперимента ученые выяснили:

Неплотные маски и банданы, повязанные на лицо, хуже всего сдерживают распыление биологических жидкостей при чихании или кашле человека.

При этом лучше всего помогает сдержать распыление частичек вируса сложенный в несколько слоев хлопковый носовой платок.

Дальше всего капли с коронавирусом распространяются от людей, которые не носят маски.

Таким образом ученые пришли к выводу, лучшие средства защиты в условиях пандемии - это конусообразные или самодельные многослойные тканевые маски. Они могут значительно сократить скорость и диапазон дыхательных струй. При этом некоторая утечка все же происходит через материал и небольшие зазоры по краям.

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Как сообщал Главред, ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов рассказал, можно ли обеззаразить маску для лица на солнце. Эксперт также пояснил, можно ли обеззараживать покупки из магазина, оставляя их на балконе.