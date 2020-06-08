Самые заразные люди: ученые назвали количество суперраспространителей коронавируса

Ученые назвали количество опасных вирусоносителей / Reuters

Коронавирус в мире подцепили 7 миллионов человек по состоянию на 8 июня. Каждый пятый больной является суперраспространителем инфекции. Именно эти особо опасные вирусоносители заражают большинство людей. К такому выводу пришли эпидемиологи из Гонконгского университета.

Об исследовании гонконгских специалистов сообщило издание Business Insider.

Ученые пришли к выводу, что пропорции выглядят так: 20% носителей коронавирусной инфекции ответственны за 80% всех случаев последующей передачи данного заболевания. Таких людей, которые заражают непропорционально большое количество окружающих, стали называть суперраспростртанителями.

По словам исследователей, получается своего рода "пирамида". При этом виновниками передачи коронавируса остальным 20% вторично заразившихся оказались 10% скрытых носителей инфекции "с верхнего этажа" "пирамиды". Подавляющее же большинство первоначально инфицированных SARS-CoV-2 - 70%, вообще не передали вирус кому-либо дальше, на них цепочка распространения коронавируса 2020 оборвалась.

Исследования проводились на основании анализа данных по более чем тысяче случаев заражения COVID-19 в Гонконге, зафиксированным в интервале времени между 23 и 28 апреля. Подведя их итоги, ученые поняли, что именно суперраспросатранение было основным способом передачи вируса в городе.

Эксперты узнали, что всего лишь шесть эпизодов суперраспространения китайского коронавируса стали причиной более половины всех случаев инфицирования в Гонконге за этот период времени. А происходило это почти всегда на каких-то мероприятиях со значительным скоплением людей – на свадьбах, в храмах, в барах.

"Случаи суперраспространения случаются чаще, чем мы ожидали, в большем количестве случаев, чем мы могли к настоящему времени объяснить, - прокомментировал эти выводы один из ученых, проводивших исследования, Бен Коулинг. - Частота суперраспространения выходит за рамки нашего текущего представления".

Далее он уточнил, что выявленная особенность помогает осознать важность профилактики суперраспространения.

"Мы будем в гораздо более выгодной позиции с точки зрения борьбы со второй волной этой осенью. Это знание дает нам шанс принять более просчитанные меры, не вводя снова полный карантин", - отметил Бен Коулинг.

Читайте такжеКоронавирус "боится" копеечного лекарства от изжоги - ученыеНапомним, ранее аргентинские исследователи заявили, что неравномерность заражения в разных странах зависит не от штамма коронавируса и не от иммунитета нации, а от наличия или отсутствия в популяции суперраспространителей — людей, которые передают большое количество вирусов соотечественникам.

Такое мнение выдвинул исследователь из Национального университета Литораля Пабло Бельдоменико. По его словам, суперраспространители — это носители SARS-CoV-2, которые могут заразить гораздо больше людей, чем средний инфицированный.

Именно этим, по мнению ученого, объясняется различный процент летальности в разных странах.