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Ученые назвали надуманные симптомы коронавируса

1 августа 2020, 12:18

Некоторые симптомы COVID-19 высосаны из пальца, убеждены эксперты.

коронавирус
Ученые опровергли некоторые симптомы коронавируса / pixabay.com

Коронавирус 2020 выявили у более 17 миллионов человек в мире. Ученые пытаются найти слабое место болезни, которая ежедневно убивает тысячи человек. Кроме того, исследователи связывают с коронавирусом множество новых симптомов и факторов риска – от потери слуха и появления сыпи до облысения. Но единого мнения по поводу определенных проявлений COVID-19 у ученых нет.

Об этом сообщает The Guardian

По информации, некоторые пациенты с COVID-19 сообщали о выпадении волос.

"Мы видели, что несколько человек сообщали об этом, но мы не знаем, является ли это значительным симптомом или нет", - говорит профессор генетической эпидемиологии Королевского колледжа Лондона и ведущий исследователь исследования симптомов COVID-19 Тим Спектор.

Облысение

Хотя вирус может нести ответственность за выпадение волос, эксперты полагают, что этому феномену могут быть и другие объяснения.

"Форма выпадения волос, называемая телогеном, может привести к временной потере волос в результате действия ряда триггеров, включая лихорадку и тяжелые заболевания, что может объяснить некоторые случаи выпадения волос, о которых сообщается при инфекции COVID-19", - рассказывает вице-президент Британской ассоциации дерматологов д-р Таня Блейкер.

Ряд небольших исследований связывают облысение с повышенным риском госпитализации с COVID-19, что, по словам исследователей, может быть связано с андрогенами, мужскими половыми гормонами, которые связаны как с мужским облысением, так и со способностью коронавируса проникнуть в клетки человека.

Но эксперты предупреждают, что нужно больше работать для того, чтобы сделать более четкие выводы.

"Когда вы просто смотрите на нескольких человек в отделениях интенсивной терапии, потому что это, как правило, мужчины среднего или пожилого возраста с избыточным весом, и если многие из них потеряли волосы, у вас будет такое впечатление", - комментирует Тим Спектор.

Сыпь

В качестве еще одного возможного симптома при коронавирусной инфекции называют сыпь. Многие вирусные инфекции могут поражать кожу. Исследователи из Испании сообщают о пяти типах сыпи, связанных с COVID-19.

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Тим Спектор и его коллеги говорят, что их работа нашла три вида сыпи, связанных с болезнью: зуд, сыпь по типу ульев (маленькие красные шишечки, похожие на сыпь по типу ветряной оспы), и пурпурные высыпания, напоминающие ознобыши на пальцах рук и ног. Последний тип, по словам ученых, является наиболее специфичным для Covid-19 и был назван "Covid toe".

Глухота

Систематический обзор доказательств выявил также некоторые сообщения о потере слуха у людей, которые имели коронавирусное заболевание, но качество проведенных исследований было низким.

Тем не менее, последующая работа той же группы обнаружила, что 16 из 121 пациента, поступившего в больницу с COVID-19, которые завершили опрос, сообщили об изменениях слуха через восемь недель после выписки.

Профессор аудиологии в Университете Манчестера Кевин Манро, который возглавлял исследование, сказал, что получил множество электронных писем от людей, сообщающих о проблемах со слухом после заражения COVID-19.

"Теоретически может существовать связь, потому что мы знаем, что некоторые вирусы могут вызвать потерю слуха, например, корь и эпидемический паротит", - сказал профессор, добавив, что COVID-19 может вызвать синдром Гийена-Барре - состояние, которое влияет на нервы и связано слуховой невропатии.

Но Манро сказал, что необходимы оценки слуха у вышеупомянутых 16 ​​пациентов, а также исследования того, как долго могут длиться любые изменения слуха.

Рост

Согласно еще одному исследованию, которое не подвергалось экспертной оценке, более высокие люди имеют больший риск заражения коронавирусом, что, как полагают ученые, подтверждает идею о том, что болезнь распространяется через аэрозольные микрочастицы.

Но эксперты поставили под сомнение способ проведения этого исследования и не находят убедительных доказательств.

Читайте такжеКоронавирус в Украине "обезумел" - за сутки опять более 1000 больныхНапомним, ранее сообщалось, группа крови может играть ключевую роль в том, насколько тяжело протекает заболевание, вызванное коронавирусом. К такому выводу пришли ученые, проводившие независимые исследования в медицинских учреждениях Китая, в Колумбийском университете в США и в Мазандаранском медицинском университете Ирана.

Согласно выводам исследователей, наибольший риск тяжелого течения болезни вследствие инфицирования коронавирусом имеют носители группы крови А (II), тогда как наименьший риск тяжелого заболевания - у носителей группы O (I). Для остальных групп крови, то есть В (III) и AB (IV) риск тяжелой болезни меньше, чем для A, но больше, чем для O.

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