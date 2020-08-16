Ученые назвали необычный способ защиты от коронавируса

В вине содержится ресвератрол / УНИАН

Природный антиоксидант ресвератрол может эффективно противостоять респираторному дистресс-синдрому, который наблюдается у больных коронавирусом COVID-19.

К такому выводу пришли канадские исследователи, сообщает Tododisca.

У инфицированных коронавирусом часто диагностируют легочную недостаточность. К ее симптомам относятся: затрудненное дыхание, сильная одышка, а также синюшный цвет кожи.

Канадские медики выяснили, что легочную недостаточность ослабляет повышенное содержание фермента АСЕ2 благодаря антиоксиданту ресвератролу.

Ресвератрол содержится в вине. Больше всего ресвератрола в красном вине, но есть он и в белом. Этот антиоксидант способен подавлять чрезмерную активность иммунной системы, которая наблюдается у больных коронавирусной болезнью, что, в свою очередь, облегчает дыхание пациентов. Кроме вина, ресвератрол содержится в арахисе, фисташках, малине, чернике, винограде и какао.

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Как сообщал Главред, новое исследование группы испано-бразильских ученых показало, что чаще всего тяжелые формы китайского коронавируса наблюдаются у людей, которые имеют кровь с отрицательным резус-фактором.