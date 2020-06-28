Переболеть легким коронавирусом: ученые назвали последствия COVID-19

Ученые назвали последствия легкого коронавируса / Reuters

Коронавирус в мире взял новую высоту – 10 миллионов случаев заражения. В то же время жертвами COVID-19 стали 500 тысяч человек. Выздоровели более 5 миллионов человек. Но даже после выздоровления люди испытывают проблемы со здоровьем, и не имеет значения, в какой форме протекала болезнь – тяжелой или легкой.

Об этом пишут detaly.co.il.

По информации, в воскресенье, 28 июня, больница "Шаарей цедек" в Иерусалиме опубликовала предварительные результаты исследования, проведенного Институтом легких при медицинском центре с целью изучения состояния пациентов, вылечившихся от коронавируса.

Исследование показало, что, по крайней мере, 50% обследованных пациентов с коронавирусом продолжают испытывать общую слабость и проблемы с дыханием в течение нескольких недель и даже месяцев после выздоровления. Большинство пациентов еще не вернулось к тому состоянию здоровья, в котором они были до заболевания.

В исследовании приняли участие десятки пациентов, перенесших коронавирус 2020 в различной форме: от легкой до тяжелой.

Кроме того, ученые выяснили, что наличие симптомов болезни после выздоровления не связано с тем, в какой форме люди перенесли ее.

По словам ученых, даже у пациентов, перенесших заболевание в легкой форме, могут быть долговременные повреждения легких, а те, кто находились в тяжелом состоянии, не обязательно ощущают последствия для здоровья.

Читайте такжеКоронавирус атакует организм, как рак - новое открытие ученыхНапомним, ранее ученые из Медицинской школы имени Гроссмана при Нью-Йоркском университете назвали симптомы, по которым можно определить, что болезнь у пациента с COVID-19 будет развиваться в тяжелой форме.

Исследование показало, что если у пациента на раннем этапе госпитализации наблюдается повышение показателей с-реактивного белка, д-димера и ферритина, то с большой долей вероятности болезнь перейдет в тяжелую форму.

Другим важнейшим признаком грядущих осложнений является низкий показатель насыщаемости крови кислородом.