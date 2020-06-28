УкрРус
  1. Главная
  3. Коронавирус

Переболеть легким коронавирусом: ученые назвали последствия COVID-19

Исследователи говорят, что наличие симптомов болезни после выздоровления не связано с тем, в какой форме люди перенесли ее.

28 июня 2020, 13:17

коронавирус
Ученые назвали последствия легкого коронавируса / Reuters

Коронавирус в мире взял новую высоту – 10 миллионов случаев заражения. В то же время жертвами COVID-19 стали 500 тысяч человек. Выздоровели более 5 миллионов человек. Но даже после выздоровления люди испытывают проблемы со здоровьем, и не имеет значения, в какой форме протекала болезнь – тяжелой или легкой.

Об этом пишут detaly.co.il.

По информации, в воскресенье, 28 июня, больница "Шаарей цедек" в Иерусалиме опубликовала предварительные результаты исследования, проведенного Институтом легких при медицинском центре с целью изучения состояния пациентов, вылечившихся от коронавируса.

Исследование показало, что, по крайней мере, 50% обследованных пациентов с коронавирусом продолжают испытывать общую слабость и проблемы с дыханием в течение нескольких недель и даже месяцев после выздоровления. Большинство пациентов еще не вернулось к тому состоянию здоровья, в котором они были до заболевания.

В исследовании приняли участие десятки пациентов, перенесших коронавирус 2020 в различной форме: от легкой до тяжелой.

Кроме того, ученые выяснили, что наличие симптомов болезни после выздоровления не связано с тем, в какой форме люди перенесли ее.

По словам ученых, даже у пациентов, перенесших заболевание в легкой форме, могут быть долговременные повреждения легких, а те, кто находились в тяжелом состоянии, не обязательно ощущают последствия для здоровья.

Читайте такжеКоронавирус атакует организм, как рак - новое открытие ученыхНапомним, ранее ученые из Медицинской школы имени Гроссмана при Нью-Йоркском университете назвали симптомы, по которым можно определить, что болезнь у пациента с COVID-19 будет развиваться в тяжелой форме.

Исследование показало, что если у пациента на раннем этапе госпитализации наблюдается повышение показателей с-реактивного белка, д-димера и ферритина, то с большой долей вероятности болезнь перейдет в тяжелую форму.

Другим важнейшим признаком грядущих осложнений является низкий показатель насыщаемости крови кислородом.

коронавирус коронавирус новости китайский коронавирус исследования Израиль
Сейчас вы просматриваете новость «Переболеть легким коронавирусом: ученые назвали последствия COVID-19». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

13:17
Переболеть легким коронавирусом: ученые назвали последствия COVID-19
12:50
Украинцам "закрутят гайки" с карантином: Степанов раскрыл детали Видео
12:41
Экс-разведчик сказал, кто в России хочет "слить" Путина
12:07
"Уничтожитель Крымского моста": опубликовано новое видео испытаний ракеты Нептун Видео
12:07
Генерал-разведчик оценил угрозу захвата Россией Херсонщины
11:41
Коронавирус установил новый антирекорд: опубликована печальная статистика Видео
11:32
СМИ сообщили о "тайном" исследовании по коронавирусу: что узнали от украинцев Видео
11:17
Почему нельзя мочить манту: мифы и факты
11:15
В Украине впервые госпитализировали рекордное количество больных COVID-19 Видео
11:04
Погода в Украине в июле 2020: синоптик предупредил о ливнях и назвал температуру Видео
11:03
Коронавирус в Украине и мире на 28 июня: за сутки заразились 175 тысяч человек Видео
10:26
Гороскоп всех знаков Зодиака на 29 июня: финансовый взлет и романтические приключения Видео
10:17
Эколог: в предгорьях украинских Карпат срублено 70% леса, в горах – 50% Видео
10:02
Рубить карпатский лес на продажу – это все равно, что топить печь гривнами мнение
09:28
Сокурсник Путина назвал возможные сроки возвращения Крыма и Донбасса в Украину Видео
09:19
Победить коррупцию в Украине не удастся ни одному президенту мнение
09:05
Коронавирус в Украине дал себе волю – за сутки опять более 900 больных Видео
09:03
Доплясались: в Украине в ночных клубах введут комендантский час Видео
08:57
Коронавирус в Украине: эпидемиолог назвала возможное число больных Видео
08:33
Гороскоп всех знаков Зодиака на 28 июня: испытания судьбы и пик сексуального потенциала Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять