Скушал и COVID-19 обезоружил: ученые назвали продукты, которые мешают коронавирусу убивать

Ученые назвали продукты, которые убивают коронавирус / pixabay.com

Коронавирус 2020 выявили у 13 миллионов человек. Ежедневно в мире заболевают около 200 тысяч человек. Жертвами злой болезни стали 572 тысячи человек. В то же время в одних странах коронавирус ведет себя более агрессивно, а в других – убивает не так активно. Группа исследователей из Университета Монпелье во Франции нашла взаимосвязь между рационом и смертностью от коронавируса. По их мнению, в борьбе с болезнью поможет обычная квашеная капуста и кисломолочные продукты.

Об этом сообщает The Sun.

Исследователи выявили, что в странах с низкими показателями смертности от коронавируса население постоянно употребляет в пищу различные виды капусты.

Например, в меню жителей Германии и Южной Кореи регулярно присутствуют квашеная капуста и кимчи — блюдо на основе ферментированных овощей. Смертность от COVID-19 в этих странах была относительно низкой.

Отмечается, что в содержащиеся в капусте вещества препятствуют протеканию коронавируса в тяжелой форме. Так, в квашеной капусте есть антиоксиданты, которые усиливают защиту организма от патогенов.

Низкий уровень смертности от коронавирусной инфекции отмечается также в Греции, Болгарии и Турции, где большой популярностью пользуется йогурт. Данный кисломолочный продукт тоже содержит антиоксиданты, но в меньшем количестве, чем квашеная капуста.

Читайте такжеУханьские ученые сдались США и слили данные о происхождении COVID-19Напомним, ранее врач-иммунолог Николай Крючков заявил, что есть категории людей с низким или нулевым риском заражения коронавирусом. По его словам, в первую очередь к таковым относятся люди, обладающие сильным врожденным иммунитетом.

"При относительно небольшой вирусной "дозе" такой иммунитет сработает на уровне верхних дыхательных путей и не даст инфекции проникнуть дальше в организм", – объяснил специалист. Другая категория – люди, переболевшие сезонными коронавирусами. Также коронавирус не цепляется к тем, кто обладает в целом сильным организмом.