Ученые назвали самую большую загадку коронавируса

Учены назвали главную загадку коронавируса / pixabay.com

Коронавирус 2020 за 7 месяцев разлетелся по миру с бешеной скоростью. При этом в последнее время ежедневно фиксируется около 200 тысяч случаев заражения. Всего по состоянию на 22 июля в мире выявили 15 миллионов больных COVID-19. Жертвами злой болезни стали 615 тысяч человек. При этом очень много людей болеют бессимптомно. Сегодня самой большой загадкой для ученых стало то, какова роль здоровых людей в пополнении рядов инфицированных.

Об это пишет Associated Press.

По информации издания, исследователи выявили пугающую вероятность тихого распространения вируса бессимптомными носителями. Примерно 4 из 10 инфицированных людей никогда не имеют симптомов.

"Для контроля, чтобы на самом деле предотвратить возвращение вируса, нам нужно будет решить эту проблему", - говорит специалист по отслеживанию заболеваний в Лондонской школе гигиены и тропической медицины Рейн Хоубен.

По словам ученых, путешественники без кашля могут проскользнуть мимо экранов аэропорта. Рабочие без жара не попадутся при контроле температуры. Люди, которые не чувствуют себя уставшими и больными, будут посещать деловые встречи. И вспышки могут начаться заново.

Когда появился COVID-19, представители здравоохранения полагали, что он будет похож на другие коронавирусы и что люди наиболее заразны, когда у них проявляются такие симптомы, как кашель и лихорадка.

"Мы думали, что это будет похоже на SARS: длительный инкубационный период и отсутствие передачи в течение инкубационного периода", – говорит специалист по моделированию заболеваний из Техасского университета в Остине Лорен Ансель Майерс.

В аэропортах США по всей стране путешественникам, возвращающимся из горячих точек, включая Китай, у которых не было симптомов, было разрешено отправиться в путь.

"Мы уверяли себя и общественность в том, что контакт с бессимптомным человеком не представлял опасности", – рассказывает доктор Джефф Дучин из округа Кинг (штат Вашингтон), где в крупном доме по уходу Life Care возник первый крупный кластер коронавируса в Соединенных Штатах.

Специалист по отслеживанию заболеваний в Лондонской школе гигиены и тропической медицины Рейн Хоубен и его исследовательская группа решили создать на примере круизного лайнера Diamond Princess математическую модель для оценки количества пропущенных больных без симптомов. Через четыре недели их модель показала, что три четверти инфицированных людей на лайнере были бессимптомными.

Читайте такжеКоронавирус "сбежал" из лаборатории: Госдеп рассекретил депешу о происхождении COVID-19В штате Вашингтон группа исследователей, изучавшая вспышку в доме престарелых Life Care, обнаружила, что медицинские работники распространяют вирус в другие учреждения для пожилых людей. Специалисты полагали, что, по крайней мере, некоторые из них работали во время заражения, но до появления симптомов. Затем в другом доме престарелых обнаружилось, что более половины жителей с положительными результатами не имели симптомов.

Чуть позже китайские исследователи опубликовали статью о том, что пациенты наиболее заразны за два-три дня до появления симптомов. Доказательства продолжают накапливаться, и CDC теперь оценивает, что 40% передачи происходит прежде, чем люди почувствуют себя больными.

Тем не менее, у ученых остаются сомнения. В течение многих месяцев ВОЗ утверждала, что бессимптомное распространение не было движущей силой пандемии, но недавно все-таки начала признавать такую возможность и рекомендовала людям носить маски.

Читайте также"Усыпить" коронавирус мгновенно: итальянские ученые нашли слабое место COVID-19Напомним, ранее сообщалось, что коронавирус в два раза заразнее, чем считалось ранее.

Согласно исследованию, проведенному учеными из Лос-Аламосской национальной лаборатории, которая находится в американском штате Нью-Мексико, стало также известно, что коронавирус может распространяться в два раза быстрее, чем предполагалось ранее.