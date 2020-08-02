Заразиться коронавирусом в поезде: ученые назвали самые опасные места

Ученые рассказали, как не заразиться коронавирусом в поезде / УНИАН

Коронавирус 2020 за время пандемии разлетелся по всему миру и ускорился – в последнее время ежедневно фиксируют не менее 200 тысяч новых случаев заражения. Ученые изучили пути распространения коронавируса, и отмечают, что шансы заразиться в вагоне поезда с инфицированным человеком велики, если находится с ним в непосредственной близости и без защитных средств. Причем риск передачи связан не только с расстоянием, но и временем присутствия в вагон, отметили ученые из Саутгемптонского университета Великобритании.

Результаты исследования были опубликованы в журнале "Клинические инфекционные заболевания", передает MedicalXpress.

Основываясь на скоростных маршрутах в Китае, специалисты обнаружили, что вероятность заражения у пассажиров поезда, сидящих в пределах трех рядов по ширине и пяти по длине от зараженного человека (индексный пациент), – от нуля до десяти процентов (10,3). При этом средняя скорость передачи для них составила 0,32 процента.

Помимо этого, оказалось, что пассажиры, путешествующие на сиденьях, непосредственно прилегающих к больному СOVID-19, страдали самым высоким уровнем передачи вируса – в среднем 3,5 процента заразились этой болезнью. Для тех, кто сидел в одном ряду, этот показатель составил 1,5 процента.

Также "уровень атаки" для каждого места – количество пассажиров на данном месте с диагнозом COVID-19, деленное на общее количество пассажиров, путешествующих на одном и том же месте, – увеличивался на 0,15 процента за каждый час, в течение которого человек путешествовал с больным. Для тех, кто находится на соседних местах, этот показатель роста был выше и составил 1,3 процента в час.

При этом было обнаружено, что только 0,075 процента людей, которые использовали место, ранее занимаемое больным, тоже заражались.

Исследователи приходят к выводу, что, безопасным для здорового человека будет социальное расстояние на уровне не меньше одного метра от больного и на протяжении одного часа, проведенного вместе. После двух часов контакта расстояние менее 2,5 метра может оказаться недостаточным для предотвращения передачи вируса.

Скорость атаки COVID-19 на разные места и время совместного путешествия на скоростном поезде / medicalxpress.com

"Наше исследование показывает, что, хотя существует повышенный риск передачи COVID-19 в поездах, расположение сиденья человека и время в пути по отношению к инфицированному может иметь большое значение. Это позволяет предположить, что во время пандемии COVID-19 важно уменьшить плотность пассажиров и содействовать мерам личной гигиены, использованию масок и, возможно, проводить проверку температуры перед посадкой в поезд", – говорит ведущий исследователь Шенджі Лай.

Читайте такжеУченые опровергли пользу масок для лица в борьбе с COVID-19Напомним, ранее немецкие исследователи оценили вероятность заражения во время полета в самолете. Она оказалась ниже, чем принято считать, и все благодаря хорошей вентиляции.

Об этом сообщает издание Express со ссылкой на The Wall Street Journal.

Самыми опасными для пассажиров оказались моменты посадки и высадки из самолета, ведь тогда люди находятся в более тесном контакте.

Оказалось, что во время посадки или высадки они стоят в очередях в проходах, пытаются найти свое место, кладут или забирают ручную кладь.