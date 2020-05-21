Коронавирус мутировал: ученые назвали самые заразные типы COVID-19

Коронавирус разделился на три подтипа / pixabay.com

Китайский коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает опасное заболевание COVID-19 и заразил уже пять миллионов человек во всем мире, разделился на три подтипа. Причем в Европе распространен самый опасный и заразный из них.

Молекулярные биологи под руководством доцента Тасманийского университета в Хобарте Майкла Чарльстона проанализировали геномы нескольких тысяч штаммов коронавируса SARS-CoV-2 и выделили три основые линии – у каждой из них есть набор мутаций в ключевых генах, повышающих заразность.

Первые две линии SARS-CoV-2 - "линия A" и "линия B" - по своим свойствам похожи на подтипы S и L.

"Они слабо отличаются друг от друга. Эти разновидности появились в первые дни развития эпидемии, еще в ноябре или декабре 2019 года. Изначально "линия A" и "линия B" распространялись на территории Китая, однако впоследствии они попали в другие страны Азии и на западное побережье США", – говорится в исследовании, опубликованном в электронной научной библиотеке bioRxiv.

При этом третий подтип коронавируса - "линия C" - появился в конце февраля и возник уже на территории Европы. Он отличается от двух других набором значимых мутаций в гене S, которые отвечают за проникновение SARS-CoV-2 в клетки человека, а также в гене ORF1ab, который является критически важным для размножения вируса.

По словам исследователей, эти изменения не только повысили заразность вируса, но и сделали его более изменчивым, ускорив процесс накопления мутаций в его геноме.

"Появление "линии C" объясняет то, почему вирус начал стремительно распространяться по Европе в начале марта. Сейчас эта линия – самая распространенная разновидность вируса в мире", – предполагают ученые.

При этом исследователи не исключают, что "линия C" могла так быстро распространиться по европейским странам и из-за случайных факторов. Например, из-за того, что она первой проникла на их территорию и смогла закрепиться там.

Стоит отметить, что другие ученые подчеркивают: пока данное исследование не рецензировали независимые эксперты и редакторы научных журналов, поэтому к выводам следует относиться осторожно.

Как сообщал Главред, ранее ученые выделили два подтипа COVID-19. В частности, S-подтип является более старой версией, а L-подтип - немного новее, при этом он более агрессивный и более заразный.