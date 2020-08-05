Ученые назвали самых опасных распространителей коронавируса

Ученые назвали опасных распространителей коронавируса / pixabay.com

Коронавирус 2020 убил в мире 700 тысяч человек по состоянию на 5 августа. За время пандемии официально заболели 18,5 миллиона человек. Некоторые эксперты опасаются, что массовый выход детей 1 сентября в дошкольные и учебные заведения приведет к новому скачку заболеваемости коронавирусом. Тревожные данные нового исследования на этот счет огласили американские врачи: они выяснили, что у маленьких детей, инфицированных Sars-CoV-2, концентрация генетического материала вируса в 10–100 раз больше, чем у детей более старшего возраста и взрослых.

Об этом сообщает Le Figaro.

По словам врачей из Чикаго, открытие детских садов и школ выведет пандемию на новый виток.

Исследование в детской больнице им. Анны и Роберта Х. Лурье в Чикаго было проведено в период с 23 марта по 27 апреля, теперь его результаты опубликованы в авторитетном медицинском журнале JAMA Pediatrics.

В ходе работы были изучены данные ПЦР-диагностики (мазков из носоглотки) у 145 взрослых и детей с подтвержденным COVID-19 с легкими и умеренными формами в течение недели после появления симптомов. Пациенты были определены в три группы: в первую попали 46 детей, которым еще нет и 5 лет; во вторую — 51 ребенок в возрасте 5–17 лет, а в третью — 48 взрослых 18–65 лет.

Оказалось, что у самых маленьких пациентов уровень генетического материала SARS-CoV-2 в верхних дыхательных путях был в 10–100 раз выше, чем у детей более старшего возраста и взрослых.

Врачи предполагают, что это говорит о более высокой вирусной нагрузке у детей, а также о том, что в связи с этим они способны распространять коронавирус гораздо интенсивнее, чем взрослые, и проводят аналогию с респираторно-синцитиальным вирусом (RSV), который, как показало еще одно исследование, сильнее распространяют дети с повышенной вирусной нагрузкой.

"Маленькие дети потенциально могут быть важными факторами распространения SARS-CoV-2 среди населения", — отмечают авторы работы.

Читайте такжеПочему Украина на самом деле бъет рекорды по коронавирусуНапомним, ранее заведующая отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Громашевского, вирусолог, доктор медицинских наук Алла Мироненко в комментарии Главреду заявила, что коронавирус вернется с новой силой, как только дети пойдут в школу.

"Детей, особенно в младших классах и в детских садах, будет трудно заставить носить маски, и потому тут нельзя ждать того же эффекта, что и от взрослых", - отметила Мироненко.