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Их надо изолировать: ученые назвали тех, кто больше всего разносит коронавирус

Необходимо распознать и изолировать как минимум треть всех "тихих" случаев заражения, чтобы решительным образом остановить распространение вируса.

12 июля 2020, 09:47

коронавирус
Ученые назвали главных распространителей коронавируса / Reuters

Коронавирус в мире выявили у 12,7 миллиона человек. Исследования свидетельствует о том, что почти каждое второе заражение Sars-CoV-2 протекает незаметно для заболевшего, который, однако, может заразить остальных.

Об этом сообщает немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

Какова доля таких "тихих больных", до сих пор известно лишь приблизительно. Исследование калифорнийских ученых свидетельствует о том, что примерно каждое второе заражение Sars-CoV-2 протекает незаметно для заболевшего.

"Сегодня также известно, что заразными могут быть люди, болеющие бессимптомно, и те, у кого признаки болезни еще не проявились. Исследования и вовсе показывают, что именно в период между заражением и появлением симптомов люди особенно заразны. Поэтому меры для сдерживания пандемии не должны концентрироваться только на очевидно больных. Даже если все симптомные случаи будут изолированы, может возникнуть мощная вспышка заболевания", – предостерегают ученые из Калифорнийского университета в Беркли в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Отмечается, что калифорнийские ученые создали два модельных расчета, в которые они включили как людей с признаками заболевания, так и бессимптомных заболевших. В двух сценариях исследователи исходят из того, что ввиду отсутствия симптомов не изолированными остаются 17,9% и 30,8% всех зараженных.

"Результаты показывают, что большая часть случаев передачи вируса приходится на бессимптомных больных – или потому что они находятся на пресимптоматической стадии болезни, или потому что заболевание протекает у них бессимптомно", - отмечают эксперты.

Из своих расчетов ученые сделали вывод, что необходимо распознать и изолировать как минимум треть всех "тихих" случаев заражения, чтобы решительным образом остановить распространение вируса. Кроме того, исследователи настаивают, что также необходимо значительно улучшить отслеживание контактов.

Читайте такжеУченые рассказали, как коронавирус выбирает жертвуНапомним, ранее британские медики выявили у пациентов с COVID-19 серьезные неврологические нарушения, инсульты, воспаления, временные дисфункции мозга, бред и психоз. Эксперты опасаются, что в ближайшие годы в мире может начаться настоящая эпидемия заболеваний головного мозга, вызванных вирусом нового типа.

Об этом сообщает The Guardian.

Ученые из Университетского колледжа Лондона (UCL) описали 43 случая, в ходе которых у двенадцати пациентов было выявлено воспаление центральной нервной системы, у десяти – делирий (безумие, бред – ред.) или психоз, у восьми – инсульт, а еще у восьми - проблемы с периферическими нервами, чаще всего диагностируемые как синдром Гийена-Барре (иммунная реакция, поражающая нервы и вызывающая паралич).

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