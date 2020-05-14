УкрРус
  1. Главная
  3. Коронавирус

Ученые назвали самый опасный ранний симптом COVID-19

14 мая 2020, 09:19

Этот симптом сулит тяжелую форму протекания болезни.

Коронавирус
Коронавирус  может сопровождаться потерей обоняния  / Reuters

Американские ученые назвали ранний симптом заболевания коронавирусом COVID-19, который может говорить о том, что болезнь будет протекать в тяжелой форме.  Речь идет об аносмии или потере обоняния. 

По словам ученых из отделения хирургии Университета Цинциннати, потеря обоняния у пациентов с коронавирусом объясняется тем, что инфекция проникает в организм при помощи белков, участвующих в распознавании запахов., пишет журнал ACS Chemical Neuroscience.

При этом, отмечают ученые, весьма важна и степень проявления данного первостепенного симптома, поскольку чаще всего именно она говорит, в какой форме – легкой или нет – будет протекать заболевание.

Исследователи  проанализировали статистику историй болезней зараженных коронавирусом и выяснили, что чем серьезнее была аносмия, тем тяжелее у больного будут и лихорадка, кашель, одышка, а также в целом течение болезни.

Читайте такжеКак распознать коронавирус: симптомы COVID-19 по дням

Как сообщал Главред, по состоянию на утро четверга, 14 мая, коронавирус COVID-19 заразил еще более 85 тысяч людей во всем мире. Число жертв болезни уже почти достигло психологической отметки в 300 тысяч людей. 

Ранее ученые назвали пять главных симптомов легкой формы коронавируса

коронавирус коронавирус новости коронавирус симптомы новости Украины и мира
Сейчас вы просматриваете новость «Ученые назвали самый опасный ранний симптом COVID-19». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

09:19
Ученые назвали самый опасный ранний симптом COVID-19
08:59
Стало известно, когда и сколько денег ЕС даст Украине на борьбу с коронавирусом
08:43
Экперты назвали самую уязвимую перед коронавирусом валюту
08:34
Зеленский разбазарил все народное доверие, которое у него было мнение
08:32
Заболевший коронавирусом пресс-секретарь Путина рассказал о своем состоянии
07:48
Может остаться навечно: в ВОЗ дали неутешительный прогноз относительно COVID-19
07:05
"Мозги отключаются": DJ Nana топлес изогнулась в развратной позе
07:05
Вылет из Рады и угроза подцепить коронавирус: астролог составил прогноз для Вакарчука
07:04
Коронавирус в Украине и мире: сколько людей заразились и умерли на 14 мая
06:52
Бряцанье Искандерами и скулеж шавки: как Польша поставила РФ на место мнение
06:33
Вирус вернется с новой силой, как только дети пойдут в школу - вирусолог
06:16
Мятный маникюр 2020 новинки – макаруны на ногтях и мятный френч: фото Фото
06:01
Комаровский предупредил, как чай может навредить Видео
05:47
Когда можно заработать на курсе валют: аналитик назвал крайнюю дату
05:28
Как избежать тяжелой формы коронавируса: экс-главный санитарный врач дал советы Видео
05:03
"Наиболее неадекватное решение": врач рассказал о последствиях продления карантина до осени
04:52
В моду вернулись "сильные" футболки без рукавов из 1980-х: фото Фото
04:40
День сім'ї 2020 – вітання в прозі, віршах та ніжних картинках
04:15
Баловство с шоколадом: топ-3 правил анального секса с оргазмом
03:50
Кара Старбак Трэйс из Крейсера Галактика сыграет в Мандалорце-2 Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять