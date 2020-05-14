Ученые назвали самый опасный ранний симптом COVID-19

Коронавирус может сопровождаться потерей обоняния / Reuters

Американские ученые назвали ранний симптом заболевания коронавирусом COVID-19, который может говорить о том, что болезнь будет протекать в тяжелой форме. Речь идет об аносмии или потере обоняния.

По словам ученых из отделения хирургии Университета Цинциннати, потеря обоняния у пациентов с коронавирусом объясняется тем, что инфекция проникает в организм при помощи белков, участвующих в распознавании запахов., пишет журнал ACS Chemical Neuroscience.

При этом, отмечают ученые, весьма важна и степень проявления данного первостепенного симптома, поскольку чаще всего именно она говорит, в какой форме – легкой или нет – будет протекать заболевание.

Исследователи проанализировали статистику историй болезней зараженных коронавирусом и выяснили, что чем серьезнее была аносмия, тем тяжелее у больного будут и лихорадка, кашель, одышка, а также в целом течение болезни.

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Как сообщал Главред, по состоянию на утро четверга, 14 мая, коронавирус COVID-19 заразил еще более 85 тысяч людей во всем мире. Число жертв болезни уже почти достигло психологической отметки в 300 тысяч людей.

Ранее ученые назвали пять главных симптомов легкой формы коронавируса.