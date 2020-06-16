УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Ученые обнаружили новую мутацию коронавируса

16 июня 2020, 07:59

На данный момент подвид коронавируса A2 PAN оказался локализованным в Панаме.

коронавирус
Новый подвид SARS-CoV-2 мутировал из пяти штаммов / Фото pixabay.com

Ученые Института изучения здоровья им. Горгаса в Панаме обнаружили новый подвид коронавируса A2 PAN, который вызывает заболевание COVID-19.

Этот подвид вируса возник в результате мутации штаммов коронавируса SARS-CoV-2, завезенных из пяти стран, передает Рамблер.

"Модификации вируса образовали новый подвид, типичный для страны, А2 PAN", – сообщил директор института Хуан Паскале.

Ученые определили страны происхождения коронавируса A2 PAN с помощью секвенирования геномов 150 образцов вируса SARS-CoV-2. До появления в стране местной мутации вирус представляли четыре подвида из США, и по одному из Италии, Испании, Франции и Азии. Они могли легко проникнуть в Панаму в связи с ее местоположением и функцией регионального транспортного хаба.

Ученый не сообщил о патогенности и свойствах панамского подвида SARS-CoV-2. При этом от уточнил, что в результате закрытия границ подвид A2 PAN оказался локализованным в Панаме.

Читайте такжеКоронавирус в Украине и мире 16 июня: число зараженных превысило восемь миллионов человек

Как сообщал Главред, ранее исследователи из Флориды заявили, что новый коронавирус 2020 мутировал и теперь может легче проникать в клетки человека и заражать его. По их словам, нужны дополнительные исследования, чтобы показать, изменили ли мутации ход пандемии. В то же время ученый, не участвующий в исследовании, говорит, что изменения действительно произошли, и объясняет он это тем, что вирусом заразились очень много людей в Соединенных Штатах и Латинской Америке.

коронавирус коронавирус новости ученые мутация
Сейчас вы просматриваете новость «Ученые обнаружили новую мутацию коронавируса». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

07:59
Ученые обнаружили новую мутацию коронавируса
07:57
Болит спина: топ опасных причин
07:30
В Кабмине заявили о планах отказаться от кредитов МВФ до 2023 года Видео
07:01
Коронавирус в Украине и мире 16 июня: число зараженных превысило восемь миллионов человек
06:54
Три кита: почему падает рейтинг Зеленского мнение
06:33
Медики рассказали, как цвет волос влияет на длительность жизни
06:05
В моду вернулась изумительная женская стрижка маллет из 80-х: фото Фото
04:57
Как коронавирус проникает в организм: ученые назвали главный путь
04:29
Модные сарафаны: выбитый рисунок, деним и макси-сарафаны с рюшами - фото Фото
04:05
Названо самое распространенное осложнение у переболевших COVID-19
03:22
В МИД анонсировали ратификацию ЗСТ Израиля и Украины
02:16
Аномальная зима: экологи припугнули украинцев дефицитом воды
01:31
"Не зачитывают права, а просто бьют": на протесте Стерненко пожаловались на полицию Видео
01:12
Мастурбация и секс-игрушки: что нужно знать о сексе во время пандемии
00:55
Ученые выяснили, чем опасны для здоровья поздние ужины
00:19
Лукьян Ветряк: какой сегодня праздник 16 июня 2020 и приметы
15 июня, понедельник
23:56
Стерненко разорвал решение суда и отправился к генпрокурору Видео
23:29
Новая волна агрессии в США: в Калифорнии нашли повешенных на дереве афроамериканцев Видео
22:57
ВНО под угрозой срыва: в Кабмине назвали новые даты тестирования
22:40
Суд избрал меру пресечения активисту Стерненко Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять