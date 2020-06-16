Ученые обнаружили новую мутацию коронавируса

Новый подвид SARS-CoV-2 мутировал из пяти штаммов / Фото pixabay.com

Ученые Института изучения здоровья им. Горгаса в Панаме обнаружили новый подвид коронавируса A2 PAN, который вызывает заболевание COVID-19.

Этот подвид вируса возник в результате мутации штаммов коронавируса SARS-CoV-2, завезенных из пяти стран, передает Рамблер.

"Модификации вируса образовали новый подвид, типичный для страны, А2 PAN", – сообщил директор института Хуан Паскале.

Ученые определили страны происхождения коронавируса A2 PAN с помощью секвенирования геномов 150 образцов вируса SARS-CoV-2. До появления в стране местной мутации вирус представляли четыре подвида из США, и по одному из Италии, Испании, Франции и Азии. Они могли легко проникнуть в Панаму в связи с ее местоположением и функцией регионального транспортного хаба.

Ученый не сообщил о патогенности и свойствах панамского подвида SARS-CoV-2. При этом от уточнил, что в результате закрытия границ подвид A2 PAN оказался локализованным в Панаме.

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Как сообщал Главред, ранее исследователи из Флориды заявили, что новый коронавирус 2020 мутировал и теперь может легче проникать в клетки человека и заражать его. По их словам, нужны дополнительные исследования, чтобы показать, изменили ли мутации ход пандемии. В то же время ученый, не участвующий в исследовании, говорит, что изменения действительно произошли, и объясняет он это тем, что вирусом заразились очень много людей в Соединенных Штатах и Латинской Америке.