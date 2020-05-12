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Ученые объяснили повторное заражение коронавирусом

12 мая 2020, 12:47

Люди, заболевшие COVID-19 повторно, не представляют опасности для окружающих.

коронавирус
Ученые объяснили повторное заражение Covid-19 / pixabay.com

Коронавирус в мире официально выявили у более 4 270 000 человек. В то же время существуют случаи повторного заражения.

Но, как доказали ученые, люди, заболевшие COVID-19 повторно, не представляют опасности для окружающих, пишет Reuters со ссылкой на южнокорейские органы здравоохранения.

Врачи взяли анализы у десятков пациентов, которые переболели китайским коронавирусом, и повторные тесты дали положительную реакцию на COVID-19.

По словам экспертов из Южной Кореи, результаты тестов являются ложноположительными и вызваны оставшимися в организме частицами SARS-CoV-2. В то же время представители южнокорейского Центра по контролю и профилактике заболеваний заявили о том, что данная категория пациентов не заразна.

Исследователи уточнили, что по состоянию на 6 мая в Южной Корее повторно диагностировали 350 случаев COVID-19. Некоторые из переболевших пациентов все еще продолжают испытывать отдельные симптомы коронавируса. Но эксперты в настоящее время не выявили ни одного случая передачи коронавируса от получившего ложноположительный результат пациента.

Читайте такжеКоронавирус способен привести к бесплодию и осложнениям у женщин – ученыеНапомним, ранее глава подразделения ВОЗ по новым болезням Мария Ван Керхове заявила, что положительный результат на COVID-19 дает вовсе не повторное заражение, а отмершие клетки легких.

Мария Ван Керхове уточнила, что такой положительный результат не может говорить о том, что коронавирус "возродился" или вновь попал в организм человека.

"Когда легкие выздоравливают, остаются мертвые клетки, которые во время тестирования показывают положительную реакцию. Это не свидетельствует об инфекционном вирусе, это не реинфекция, это не реактивация, это фактически часть процесса выздоровления", - объяснила эксперт.

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