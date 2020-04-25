Больше шансов умереть: ученые определили еще одну группу риска для коронавируса

Коронавирус прикрепляется в кровеносных сосудах к тем же рецепторам, что и в легких / pixabay.com

Смертоносный китайский коронавирус COVID-19, который заразил уже более 2,7 миллиона людей во всем мире, поражает не только легкие, но и кровеносные сосуды по всему организму. Именно поэтому в особой группе риска по уровню смертности от болезни находятся люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Международная группа ученых во время исследования поместила под электронный микроскоп клетки кровеносных сосудов пациентов с COVID-19. В них обнаружили следы повреждений и вирусных частиц. Таким образом, оказалось, что инфекция поражает эндотелий - защитную оболочку сосудов, а это приводит к нарушениям микроциркуляции крови.

"Поэтому у многих заразившихся коронавирусом возникают проблемы с сердцем, почками и кишечником. Кроме того, становится понятно, почему люди, страдающие от сердечно-сосудистых заболеваний, например, гипертонии, находятся в группе повышенной смертности от коронавируса", - цитирует South China Morning Post ученых.

Авторы исследования считают, что использование противовоспалительных препаратов и ингибиторов ACE2 может сделать оболочку кровеносных сосудов более устойчивой к новой инфекции.

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Как сообщал Главред, ранее ученые выяснили, что во время тяжелой формы коронавируса под удар попадает гемоглобин в эритроцитах, что делает невозможным транспортировку кислорода к клеткам. В таких случаях искусственная вентиляция легких является бесполезной.