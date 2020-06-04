Ученые определили еще одну группу риска для коронавируса

Гипертензия часто встречается у людей старше 50 лет, причем больше к ней предрасположены женщины / УНИАН

В мире подтверждены уже более 6,4 миллиона случаев заражения коронавирусом, более 25 тысяч из них – украинцы. Число летальных случаев приближается к отметке в 400 тысяч людей. Медики отмечают, что коронавирусную инфекцию переносят более тяжело пожилые люди и те, кто имеет сопутствующие заболевания, в том числе и гипертензию.

В Центре общественного здоровья Украины назвали причины, симптомы и способы профилактики гипертензии. Об этом сообщается на странице ЦОЗ в Facebook.

Гипертензия - что это

Под "артериальной гипертензией" медики понимают чрезмерное давление крови на стенки артерий. Такой диагноз ставится, если артериальное давление человека постоянно повышено: верхнее значение больше 140 мм рт. ст., а нижнее - больше 90 мм рт. ст.

Гипертензия часто встречается у людей старше 50 лет, причем больше к ней предрасположены женщины.

О гипертензии активно заговорили после статистики, связанной с COVID-19. В частности, в Китае от 25% до 50% людей, заразившихся коронавирусом, имели высокое кровяное давление или сопутствующие заболевания: рак, диабет и др. В Италии более 76% людей, умерших от осложнений, вызванных COVID-19, имели высокое кровяное давление.

Причины гипертензии

Основными причинами возникновения гипертензии врачи называют повышенный уровень холестерина, лишний вес, чрезмерное употребление соли.

Часто болезнь начинается незаметно. Поэтому врачи советуют регулярно измерять артериальное давление (людям старше 50 лет не реже двух раз в месяц) и наблюдать за собственным состоянием здоровья.

Что делать для профилактики гипертензии

сбросить лишний вес;

расстаться с никотином и алкоголем;

ограничить употребление соли до 5 гр. в сутки;

употреблять в пищу продукты, богатые калием (крупы, бобовые, фрукты, овощи, зелень);

больше заниматься физической активностью.

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Как сообщал Главред, ранее ученые выяснили, что люди, перенесшие COVID-19, будут бороться с последствиями болезни всю жизнь. Это касается в том числе и тех, кто переболел в легкой форме или без симптомов.