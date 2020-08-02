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Ученые опровергли пользу масок для лица в борьбе с COVID-19

2 августа 2020, 10:31

Маски для лица не должны рассматриваться как волшебная пуля, которая останавливает распространение коронавируса, убеждены ученые.

коронавирус, маска
Ученые говорят, что маска для лица не спасает от коронавируса / pixabay.com

Коронавирус 2020 загнал мировую науку, а вместе с ней и людей, в тупик – в то время, как в одних странах людей призывают носить защитные маски для лица даже на улице, в других громогласно заявляют о том, что они бесполезны. В частности, ведущие ученые Нидерландов утверждают, что нет никаких веских доказательств в поддержку использования защитных покрытий. Более того, исследователи отметили, что ношение масок на самом деле может даже помешать борьбе с болезнями.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

В Нидерландах команда экспертов по борьбе со вспышками, которая консультирует правительство, полагает, что маски отвлекают от четкого соблюдения трех действенных правил: регулярно мыть руки, поддерживать дистанцию ​​в 1,5 метра и оставаться дома, если у появляются какие-либо симптомы.

Единственное исключение за пределами медицинских учреждений представляет общественный транспорт, где ношение масок является обязательным на том основании, что в переполненных автобусах, паромах и поездах трудно сохранять дистанцию между людьми.

"Мы видели, как этот подход работает, – рассказывает профессор инфекционных заболеваний из Маастрихта и член консультативной группы Кристиан Хубе. – Маски для лица не должны рассматриваться как волшебная пуля, которая останавливает распространение. Доказательства касаемо их противоречивы. В общем, мы думаем, что следует быть осторожнее с масками для лица, потому что они могут дать ложное чувство безопасности. Люди думают, что они защищены от болезней или прекращают социальное дистанцирование. Это очень плохо".

Кристиан Хубе, возглавляющий отдел по борьбе с инфекционными заболеваниями в Южном Лимбурге, регионе, наиболее пострадавшем от пандемии в стране, сослался на норвежское исследование, показавшее, что 200 тысяч человек должны носить хирургические маски в течение одной недели, чтобы остановить единственный случай заболевания COVID-19.

"Я недавно был в Бельгии и видел, как многие люди носят маски под носом, вверх ногами или под подбородком, – говорит Хубе. – Другие засовывают их в карманы. Эффективность также зависит от правильной ткани и маски, надетой очень близко к носу".

Также консультативная группа кабинета министров Нидерландов отметила, что в их стране люди чаще всего заражают друг друга на семейных встречах и вечеринках, где они не надевают маски независимо от каких-либо изменений в правилах, касающихся общественных мест.

Читайте такжеУченые назвали надуманные симптомы коронавирусаНапомним, ранее Главред подготовил несколько пошаговых инструкций, как сделать модную маску для лица и уберечь себя от всевозможных вирусов, а также узнал, какие маски для лица шьют американцы, и подготовил пошаговую инструкцию, основанную на рекомендациях Медицинского центра Университета Вандербильта и Медицинского колледжа Froedtert & Wisconsin.

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