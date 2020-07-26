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Ученые опровергли самый ранний симптом коронавируса

Исследователи уже не считают, что кратковременная утрата обоняния — это основной и самый ранний неврологический симптом при коронавирусе.

26 июля 2020, 08:03

коронавирус
Ученые опровергли ранний симптом коронавируса / Reuters

Коронавирус 2020 стал огромным испытанием не только для граждан, жизнь которых кардинально изменилась, но и для ученых, - их коварная болезнь постоянно загоняет в тупик. В частности, международная группа ученых под руководством нейробиологов из Гарвардской медшколы наконец выяснила, почему при коронавирусе на какое-то время пропадает обоняние.

Об этом сообщает Science Advances.

По информации, ученые ранее заявили, что кратковременная утрата обоняния (аносмия) — это основной и самый ранний неврологический симптом при коронавирусной инфекции. Исследователи вначале решили, что вирус поражает клетки в верхней части полости носа, поэтому нейроны не передают сигналы о запахах в мозг.

Новое исследование опровергло вышеупомянутое предположение.

"Изменения в обонянии пациентов, вызываемые новым коронавирусом, связаны не с прямым инфицированием нейронов, а с воздействием на работу поддерживающих клеток", - сказал один из авторов исследования Сандип Роберт Датта.

Он пояснил, что открытие дало надежду на то, что в большей части случаев коронавирус не приводит к серьезному повреждению нервных сетей. То есть после выздоровления нейроны не будут меняться, а полная потеря обоняния человеку не грозит.

Читайте такжеДва метра не спасут: коронавирус в воздухе летает на большие расстояния - ученыеНапомним, ранее сообщалось, группа крови может играть ключевую роль в том, насколько тяжело протекает заболевание, вызванное коронавирусом. К такому выводу пришли ученые, проводившие независимые исследования в медицинских учреждениях Китая, в Колумбийском университете в США и в Мазандаранском медицинском университете Ирана.

Согласно выводам исследователей, наибольший риск тяжелого течения болезни вследствие инфицирования коронавирусом имеют носители группы крови А (II), тогда как наименьший риск тяжелого заболевания - у носителей группы O (I). Для остальных групп крови, то есть В (III) и AB (IV) риск тяжелой болезни меньше, чем для A, но больше, чем для O.

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