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Ученые предупредили о новой опасности из-за коронавируса

11 мая 2020, 08:33

Не исключен массовый рецидив болезни.

коронавирус
Коронавирус  может проявляться повторно/ pixabay.com

Ученые проанализировали  истории болезни пациентов с коронавирусом в Китае и пришли к выводу, что у  5-15% людей, которые переболели COVID-19, может случиться рецидив. Причем протекать болезнь может в этот раз без симптомов.

По данным исследователей, в КНР более чем у 1% больных наблюдался рецидив заболевания, но на самом вероятность такого явления гораздо выше. Почему так происходит, пока что достоверно неизвестно, но ученые предполагают неточность тест-систем.

"У большинства пациентов, у которых со временем повторно обнаружили коронавирус, нет никаких симптомов. Поэтому нужно провести дополнительные исследования, чтобы выяснить причины такого явления", – цитирует Bloomberg ученых.

Тем пациентам, которым удалось побороть болезнь, провели повторные тесты. Всего в исследовании приняли участие 277 человек. Положительные результаты тестов на коронавирус исследователи связали с остатком в организме пациентов неактивных ферментов.

Отмечается,  что антитела к коронавирусу – один из главных показателей заражения у человека. Но, как выяснили ученые из Фуданьского университета в Китае, в этом и состоит подвох: не у всех зараженных вырабатываются антитела к вирусу. Кроме того, уровень антител к коронавирусу увеличивается с возрастом. Так, среди пациентов, преодолевших болезнь, в группе от 60 до 85 лет в крови антител было в три раза больше, чем у пациентов в возрасте от 15 до 39 лет.

Читайте такжеМожет маскироваться под другую болезнь: названы новые симптомы коронавирусаТем временем в ВООЗ опровергли наличие доказательств того, что люди, переболевшие коронавирусной болезнью, не могут заразиться повторно.

Как сообщал Главред,  ранее китайские медики расписали симптомы коронавируса COVID-19 по дням. За основу они взяли истории болезней пациентов двух больниц города Ухань, которые поступили после 29 декабря и выписались или умерли к 31 января.

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