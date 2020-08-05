Ученые придумали еще один способ определить тяжесть COVID-19

Уровень тяжести болезни можно определить по анализу мочи / pixabay.com

Будет ли заболевание коронавирусом протекать в тяжелой форме, можно определить по анализу мочи. Такое заявление сделали японские ученые.

Сотрудники Государственного центра международных медицинских исследований Японии изучали взаимосвязь концентрации маркеров повреждения почек — белков L-FABP, содержащихся в моче при низком поступлении кислорода, с изменениями симптомов пациентов с заболеванием COVID-19, которое изначально у них проходило в легкой форме, передает телеканал NHK.

В результате тестирования 41 человека ученые установили, что из 13 пациентов с повышенной концентрацией белка L-FABP в моче восемь почувствовали себя хуже в течение недели, а двум из них потребовалась вентиляция легких по решению врачей.

В то же время еще у 28 человек, у которых концентрация L-FABP в моче не превышала норму, ухудшения симптомов не было.

Ученые отмечают, что повышение концентрации белка L-FABP, связывающего печеночные жирные кислоты, уже само по себе говорит об остром почечном повреждении, что представляет собой риск для осложнений.

Считается, что уровень L-FABP в моче здоровых людей составляет 16 нанограмм на миллилитр.

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Как сообщал Главред, ученые из США создали прибор, который позволяет практически мгновенно обнаруживать у человека заражение коронавирусом либо следы антител, если пациент уже переболел СOVID-19.

В свою очередь, португальские ученые заявили, что разработали первую в мире защитную маску, которая способна нейтрализовать коронавирус 2020.