Убить за 40 секунд: ученые придумали, как уничтожить коронавирус

Коронавирус можно уничтожить при помощи фотодинамической терапии / pixabay.com

Уничтожить патогены коронавируса можно всего лишь за 40 секунд. Новый метод нашли ученые Новосибирского государственного университета.

В частности, исследователи научились воздействовать на COVID-19 методом фотодинамической терапии, сообщает Рамблер.

В РФ такую терапию используют для лечения некоторых форм злокачественных новообразований.

Российские ученые сообщили, что вирус можно уничтожить за 40 секунд, используя поток лазерной энергии малой мощности и ничтожно малые количества лекарственных фотосенсибилизаторов.

"Исследователям удалось не только инактивировать фотодинамическим методом вирусную суспензию SARS-CoV-2, но и доказать, что зараженные вирусом SARS-CoV-2 культуры клеток излечиваются посредством ФДТ", – отметили в университете.

Как сообщал Главред, итальянские учёные провели исследование, касающееся влияния ультрафиолета на коронавирус. По его результатам профессор Миланского государственного университета Марио Клеричи сообщил, что всего несколько секунд ультрафиолетового излучения способны "выключить" коронавирус, обезвредить его.