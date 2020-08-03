Ученые признали неэффективным популярное лекарство от коронавируса

Гидроксихлорохин не помогает при лечении коронавируса / Фото pixabay.com

Гидроксихлорохин, который использовали при лечении коронавируса, не способен вылечить COVID-19. О том, что противомалярийный препарат показал свою неэффективность в борьбе с болезнью, заявили ученые.

В частности, доктор Нил Шлугер из Медицинского центра Колумбийского университета в Нью-Йорке (США) рассказал об "ужасных днях" в больнице, передает Science News.

"Я приходил в палату утром, чтобы сделать обходы и спрашивал стажера: "Кто поступил прошлой ночью?". И стажер отвечал: "У меня было 10 госпитализаций по COVID-19, и трое из них уже умерли". "Я не испытывал ничего подобного за 35 лет врачевания", – говорил Шлугер.

Читайте такжеЛюди продолжают умирать: ВОЗ забраковала лекарства от коронавирусаМедик отметил, что он надеялся, что гидроксихлорохин подойдет для лечения пациентов. Однако лечение данным противомалярийным препаратом показало его неэффективность, в результате его перестали давать пациентам.

Шлугер отметил, что меры общественного здравоохранения, такие как ношение масок, пребывание дома и социальное дистанцирование, сделали больше для борьбы с COVID-19, чем гидроксихлорохин.

Как сообщал Главред, в июне все препараты на основе гидроксихлорохина были исключены из списка лекарств, рекомендованных для лечения коронавируса.