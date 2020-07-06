УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Заболеть коронавирусом немножко: ученые рассказали об опасности легкого COVID-19

Коронавирус влияет не только на легкие и кровь, но и на почки, печень и мозг, обратили внимание ученые.

6 июля 2020, 17:53

коронавирус
Ученые рассказали об опасности легкого коронавируса / pixabay.com

Коронавирус 2020 выявили у 11,4 миллиона человек по состоянию на 6 июля. При этом одни люди болеют почти незаметно, а других болезнь поражает настолько сильно, что без помощи медиков не обойтись. По данным Всемирной организации здравоохранения, 80% людей заразились "легкой" или бессимптомной формой COVID-19. Однако легкие формы коронавируса также могут быть сложными, опасными и трудно переноситься пациентами.

Об этом пишет The Guardian.

По информации издания, пациенты продолжают испытывать долговременные побочные эффекты, в определенных случаях они могут быть смертельными.

По словам доктора Кристофера Келлнера, профессора нейрохирургии больницы Маунт-Синай в Нью-Йорке, некоторые легкие случаи COVID-19 были связаны со свертываемостью крови и инсультами у людей в возрасте 30 лет.

Коронавирус влияет не только на легкие и кровь, но и на почки, печень и мозг - последние могут привести к хронической усталости и депрессии.

Долговременное воздействие на эти органы может проявляться независимо от того, нужна ли была пациенту госпитализация, что затрудняет процесс выздоровления.

У некоторых людей болезнь может длиться несколько месяцев — это еще одно тревожное явление, которое сейчас привлекает внимание врачей.

Голландские ученые опросили 1622 пациентов с COVID-19, средний возраст 53 года.

91% пациентов, участвовавших в исследовании, не были госпитализированы, их случаи квалифицировались как легкие. А 43% не были диагностированы врачами.

Вот что чувствовали опрошенные:

  • Усталость (87,8%)
  • Одышка или удушье (74,2%)
  • Давление в груди (45,4%)
  • Головная боль (39,8%)
  • Мышечная боль (36,2%)
  • Боль между лопатками (35,2%)
  • Сердцебиение (32,7%)
  • Увеличенное сердцебиение в покое (30,1%)
  • Головокружение (28,6%)
  • Кашель (28,3%)

При этом 85% опрошенных пациентов считали себя полностью здоровыми до того, как заразились коронавирусом.

Читайте такжеВирусолог рассказал, когда коронавирус станет "мягким" и прекратит убиватьНапомним, ранее ученые из Медицинской школы имени Гроссмана при Нью-Йоркском университете назвали симптомы, по которым можно определить, что болезнь у пациента с COVID-19 будет развиваться в тяжелой форме.

Исследование показало, что если у пациента на раннем этапе госпитализации наблюдается повышение показателей с-реактивного белка, д-димера и ферритина, то с большой долей вероятности болезнь перейдет в тяжелую форму.

Другим важнейшим признаком грядущих осложнений является низкий показатель насыщаемости крови кислородом.

коронавирус коронавирус новости китайский коронавирус
Сейчас вы просматриваете новость «Заболеть коронавирусом немножко: ученые рассказали об опасности легкого COVID-19». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

17:59
В России ждут распада Украины: депутат Госдумы назвал условие
17:55
В моду из ревущих 20-х вернулись эти головокружительные платья - фото Фото
17:53
Заболеть коронавирусом немножко: ученые рассказали об опасности легкого COVID-19 Видео
17:49
Том Мейган покинул группу Kasabian
17:39
Дания разрешила достроить Северный поток-2 при выполнении условия
17:31
Итоги карантина: IT-специалисты назвали основные правила кибербезопасности
17:10
Ветер Любви 2020 - что было в 111 и 112 серии 06-07-2020 Видео
16:54
Плановые прививки во время пандемии COVID-19: Ляшко дал неожиданный ответ Видео
16:52
"Пашинского оправдают": бывшему нардепу вручили обвинительный акт Видео
16:49
Наследие от неандертальцев: ученые рассказали, почему COVID-19 опасен для людей
16:48
Как быстро снять солнечный ожог: названо натуральное средство
16:41
A Huevo - Настя Каменских раскрыла главную интригу нового клипа Видео
16:29
"Ситуация становится хуже": в ВОЗ сделали громкое заявление о тестах на COVID-19 в Украине Видео
16:24
Украинский Роскомнадзор: как Нацрада намерена контролировать украинские СМИ
15:56
От смерчей до шквалов с градом: синоптик предупредила о резком похолодании Видео
15:37
Стабилизация ситуации с COVID-19 в Украине: Зеленский анонсировал новые меры
15:30
Лицом об асфальт: Анна Седокова сильно упала на съемках Видео
15:25
В Кремле оценили сценарий с атакой юга Украины из Крыма Видео
15:10
Коронавирус в Украине обуздали: Шмыгаль заявил о спаде заболеваемости COVID-19 Видео
15:03
Пустырник: польза и побочные эффекты
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять