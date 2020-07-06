Заболеть коронавирусом немножко: ученые рассказали об опасности легкого COVID-19

Коронавирус 2020 выявили у 11,4 миллиона человек по состоянию на 6 июля. При этом одни люди болеют почти незаметно, а других болезнь поражает настолько сильно, что без помощи медиков не обойтись. По данным Всемирной организации здравоохранения, 80% людей заразились "легкой" или бессимптомной формой COVID-19. Однако легкие формы коронавируса также могут быть сложными, опасными и трудно переноситься пациентами.
Об этом пишет The Guardian.
По информации издания, пациенты продолжают испытывать долговременные побочные эффекты, в определенных случаях они могут быть смертельными.
По словам доктора Кристофера Келлнера, профессора нейрохирургии больницы Маунт-Синай в Нью-Йорке, некоторые легкие случаи COVID-19 были связаны со свертываемостью крови и инсультами у людей в возрасте 30 лет.
Коронавирус влияет не только на легкие и кровь, но и на почки, печень и мозг - последние могут привести к хронической усталости и депрессии.
Долговременное воздействие на эти органы может проявляться независимо от того, нужна ли была пациенту госпитализация, что затрудняет процесс выздоровления.
У некоторых людей болезнь может длиться несколько месяцев — это еще одно тревожное явление, которое сейчас привлекает внимание врачей.
Голландские ученые опросили 1622 пациентов с COVID-19, средний возраст 53 года.
91% пациентов, участвовавших в исследовании, не были госпитализированы, их случаи квалифицировались как легкие. А 43% не были диагностированы врачами.
Вот что чувствовали опрошенные:
- Усталость (87,8%)
- Одышка или удушье (74,2%)
- Давление в груди (45,4%)
- Головная боль (39,8%)
- Мышечная боль (36,2%)
- Боль между лопатками (35,2%)
- Сердцебиение (32,7%)
- Увеличенное сердцебиение в покое (30,1%)
- Головокружение (28,6%)
- Кашель (28,3%)
При этом 85% опрошенных пациентов считали себя полностью здоровыми до того, как заразились коронавирусом.
Читайте такжеВирусолог рассказал, когда коронавирус станет "мягким" и прекратит убиватьНапомним, ранее ученые из Медицинской школы имени Гроссмана при Нью-Йоркском университете назвали симптомы, по которым можно определить, что болезнь у пациента с COVID-19 будет развиваться в тяжелой форме.
Исследование показало, что если у пациента на раннем этапе госпитализации наблюдается повышение показателей с-реактивного белка, д-димера и ферритина, то с большой долей вероятности болезнь перейдет в тяжелую форму.
Другим важнейшим признаком грядущих осложнений является низкий показатель насыщаемости крови кислородом.