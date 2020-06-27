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"Послевкусие" коронавируса: ученые рассказали, что болит после COVID-19

Китайский вирус может вызывать даже неврологические осложнения, отметили исследователи.

27 июня 2020, 09:28

коронавирус
Ученые рассказали, что болит после COVID-19 / Reuters

Коронавирус 2020 стал самой большой проблемой человечества за последние 100 лет. По состоянию на 27 июня в мире выявили 9,8 миллиона случаев заражения китайским коронавирусом. Число жертв COVID-19 почти достигло полмиллиона. Ученые сообщили о широком спектре проблем со здоровьем из-за коронавируса, которые могут оказывать воздействие на пациентов в течение многих лет.

Об этом пишет Reuters.

По словам ученых, помимо респираторных проблем, коронавирус поражает многие системы органов, в некоторых случаях вызывая катастрофические повреждения.

"Мы думали, что это только респираторный вирус. Оказалось, что он воздействует на поджелудочную железу, сердце, печень, мозг, почки и другие органы", — заявил доктор Эрик Топол, кардиолог и директор Научно-исследовательского института Скриппса в США.

Исследователи также обратили внимание на то, что коронавирус может привести к нарушению свертываемости крови, и, как следствие, возникает инсульт, сильное воспаление, которое поражает системы многих органов.

Вирус также может вызывать неврологические осложнения, которые варьируются от головной боли, головокружения и потери вкуса или запаха до судорог и спутанности сознания.

Читайте такжеБританские ученые объяснили характерный симптом коронавирусаНапомним, ранее ученые из Медицинской школы имени Гроссмана при Нью-Йоркском университете назвали симптомы, по которым можно определить, что болезнь у пациента с COVID-19 будет развиваться в тяжелой форме.

Исследование показало, что если у пациента на раннем этапе госпитализации наблюдается повышение показателей с-реактивного белка, д-димера и ферритина, то с большой долей вероятности болезнь перейдет в тяжелую форму.

Другим важнейшим признаком грядущих осложнений является низкий показатель насыщаемости крови кислородом.

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