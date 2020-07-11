Ученые рассказали, как коронавирус выбирает жертву

Ученые рассказали, кого чаще убивает коронавирус / pixabay.com

Коронавирус 2020 не оставляет в покое человечество. И несмотря на то, что многие граждане не воспринимают угрозу болезни, официально жертвами COVID-19 стали 560 тысяч человек. Число случаев заражения превысило 12,5 миллиона – одни болеют коронавирусом легкой формы, а других в буквальном смысле спасают в реанимации. Китайские ученые выяснили, что высокий уровень сахара в крови удваивает риск смерти от тяжелых форм коронавируса.

Об этом пишет журнал Diabetologia.

Исследователи выяснили о рисках, основываясь на историях болезни более 600 жителей китайского города Ухань. Они были госпитализированы с COVID-19 в период с 24 января по 10 февраля.

Как оказалось, люди с относительно высоким уровнем глюкозы в крови умирали из-за вызванных вирусом осложнений в 2,3 раза чаще, чем другие. Таким образом, коронавирус выбирает жертву по уровню сахара в крови.

Обычно повышенный уровень сахара в крови способствует формированию тромбов и воспалений. Кроме того, он ухудшает работу сосудов.

Вероятно, все эти пациенты страдали от ранее необнаруженного диабета. Общее число больных с высоким уровнем глюкозы приближалось к отметке в 29%. Но только лишь 12% населения Китая являются диабетиками.

Читайте такжеКоронавирус делает людей безумными - ученыеНапомним, ранее ученые из Медицинской школы имени Гроссмана при Нью-Йоркском университете назвали симптомы, по которым можно определить, что болезнь у пациента с COVID-19 будет развиваться в тяжелой форме.

Исследование показало, что если у пациента на раннем этапе госпитализации наблюдается повышение показателей с-реактивного белка, д-димера и ферритина, то с большой долей вероятности болезнь перейдет в тяжелую форму.

Другим важнейшим признаком грядущих осложнений является низкий показатель насыщаемости крови кислородом.