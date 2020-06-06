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Ученые рассказали, кто в два раза чаще умирает от COVID-19

6 июня 2020, 05:26

Риск стать жертвой коронавируса увеличивается при проблемах с кровяным давлением.

Коронавирус, больной
7,9% пациентов, которые прекратили принимать лекарства от кровяного давления, умерли / Reuters

Пациенты, которые заразились коронавирусом и при этом страдают от высокого кровяного давления, в два раза чаще умирают от COVID-19.

К такому выводу пришла группа ученых во главе с медиками отделения кардиологии в больнице города Сиан, Китай, сообщает CNN.

Исследователи изучили записи о 2866 пациентах, которые проходили лечение в городе Ухань, где возникла первая вспышка COVID-19. Оказалось, что чуть менее 30% из них имели повышенное кровяное давление.

"Вскоре после того, как мы начали лечение пациентов с коронавирусом в начале февраля в Ухане, то заметили, что почти половина из тех, которые умерли, имели высокое кровяное давление, что было намного выше, чем у пациентов только с легкими симптомами COVID-19", – говорится в сообщении.

Ученые также обнаружили, что 4% пациентов с высоким давлением умерли. Смертность среди пациентов, у которых не было таких проблем, составила 1,1%. Исследователи проанализировали и другие различия между пациентами и пришли к выводу, что в среднем риск смерти от коронавируса для людей с высоким давлением в два раза выше.

Также ученые сообщили, что 7,9% пациентов, которые прекратили принимать лекарства от кровяного давления, скончались.

Напомним, ранее в Центре общественного здоровья сообщили, что люди с гипертензией хуже переносят заболевание COVID-19.

Также ученые выяснили, что люди, перенесшие COVID-19, будут бороться с последствиями болезни всю жизнь. Это касается в том числе и тех, кто переболел в легкой форме или без симптомов.

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