Самые заразные люди: ученые рассказали о суперраспространителях коронавируса

Ученые рассказали о суперраспространителях коронавируса / pixabay.com

Коронавирус 2020 собрал устрашающий урожай в мире – жертвами Covid-19 по состоянию на 25 мая стали 347 000 человек.

Коронавирус в мире выявили у 5,5 миллиона человек, при этом в каждой стране количество случаев заражения отличается. Больше всего больных COVID-19 в США, Бразилии, России, Испании, Великобритании и Италии.

Почему так происходит, попытались выяснить ученые.

В частности, аргентинские исследователи заявили, что неравномерность заражения в разных странах зависит не от штамма коронавируса и не от иммунитета нации, а от наличия или отсутствия в популяции суперраспространителей — людей, которые передают большое количество вирусов соотечественникам.

Такое мнение выдвинул исследователь из Национального университета Литораля Пабло Бельдоменико. По его словам, суперраспространители — это носители SARS-CoV-2, которые могут заразить гораздо больше людей, чем средний инфицированный.

Именно этим, по мнению ученого, объясняется различный процент летальности в разных странах, зачастую отличающийся в разы. Также ученый не исключает, что существуют также бессимптомные распространители инфекции, которые в некоторых случаях становятся суперраспространителями.

Бельдоменико считает, что здесь важен не только сам факт заражения, но и то количество вирусов, которое получает человек.

В то же время российский ученый Олег Батищев тоже считает, что человек, получивший большую вирусную нагрузку, действительно может стать тем самым суперраспространителем.

"Вирус инфицирует клетки человека, а не человека в целом, как обычно считается в моделях. Соответственно, один вирус, попавший в организм, инициирует одну клетку, которая затем произведет, скажем, 100 новых вирусов. Но если в человека попало 100 вирусов, в результате мы будем иметь 10 тысяч новых вирусов у этого одного человека. Тут нет никакой особенности коронавирусов, это чистая арифметика. Поэтому действительно человек, получивший большую вирусную нагрузку, может стать тем самым суперраспространителем", — пояснил эксперт, пишет Известия.

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