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Будут мучать всю жизнь: ученые рассказали о жутких последствиях коронавируса для организма

3 июня 2020, 05:21

Медики пока не знают, почему одни люди сталкиваются с тяжелыми последствиями COVID-19, а другие - нет.

Коронавирус
Коронавирус не пройдет без последствий для организма / Фото pixabay.com

Переболеть коронавирусом – не самое страшное, что может произойти в условиях пандемии. Ученые выяснили, что люди, перенесшие COVID-19, будут бороться с последствиями болезни всю жизнь. Это касается в том числе и тех, кто переболел в легкой форме или без симптомов.

Ученые из трех стран - Великобритании, Китая и Италии – провели исследование и выяснили, что одна из угроз коронавируса связана с долговременным повреждением легких. Даже после полного выздоровления у многих людей может остаться легочный фиброз — рубцевание тканей легких, которое вызывает одышку. Об этом пишет Daily Mail.

"Мы встречаем пациентов, которых никогда не ожидали увидеть вообще. Они полностью здоровы, находятся в отличной физической форме, и все же по-прежнему страдают из-за проблем с легкими", - рассказала председатель британской Ассоциации дипломированных физиотерапевтов Эма Свингвуд.

В свою очередь, доктор Оуэн Цанг Так-ин, медицинский директор Инфекционного центра в больнице принцессы Маргарет в Гонконге, также сообщил, что несмотря на очевидное выздоровление, "у некоторых пациентов может наблюдаться снижение функции легких на 20–30 процентов".

Кроме того, в некоторых случаях от коронавируса страдают не только легкие - COVID-19 может поражать мозг, вызывая судороги и инсульт, а также пагубно влиять на печень, почки, сердце и кровеносные сосуды.

К слову, в китайском Ухане у каждого пятого пациента с COVID-19 были обнаружены повреждения сердечной мышцы. Почти у половины диагностировали аритмию. Ученые отмечают, что проблемы с сердцем могут возникнуть у любого – даже если у человека нет сердечных или сосудистых заболеваний. При этом медики пока что не могут ответить на вопрос, почему одни люди, у которых нет факторов риска, сталкиваются с тяжелыми последствиями, а другие - нет.

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Напомним, ранее исследователи из Нью-Йорка разобрались, как коронавирус губительно действует на организм человека.

Ранее сообщалось, что китайский коронавирус поражает не только легкие, но и другие жизненно важные органы – сердце, почки, печень. Врачи предупредили, что инфекция может распространяться через слизистые оболочки от носа и до прямой кишки.

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