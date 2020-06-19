Ученые рассказали об опасности для бессимптомных больных коронавирусом

У бессимптомных пациентов обнаружен более слабый иммунитет к коронавирусу / pixabay.com

Люди, которые переболели COVID-19 без симптомов, имеют более слабый иммунный ответ на вирус SARS-CoV-2, и в будущем могут снова заболеть.

К таком выводу пришли ученые в Китае. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Medicine.

Исследователи проанализировали истории болезни 37 бессимптомных пациентов, инфицированных SARS-CoV-2. Им был поставлен диагноз COVID-19 в больницах Чунцина в период до 10 апреля 2020 года. У пациентов отсутствовали основные симптомы коронавируса: жар, кашель и одышка, которые обычно появляются у большинства инфицированных на 2–14 день после заражения.

Для сравнения была отобрана контрольная группа из 37 пациентов с обычными симптомами. Медики обнаружили, что у бессимптомных пациентов средняя продолжительность распространения вируса составляла 19 дней по сравнению с 14 днями в контрольной группе.

Во время острой фазы инфекции, когда вирус мог быть обнаружен в дыхательных путях, уровни вирус-специфических антител IgG, определяющих долгосрочный иммунный ответ, у них были значительно ниже, чем в симптоматической группе.

Через восемь недель после выписки пациентов из больницы у 81 процента бессимптомных пациентов уровни нейтрализующих антител сильно снизились. При этом аналогичное снижение наблюдалось только у 62 процентов переболевших COVID-19 с симптомами.

К тому же, бессимптомные пациенты имели более низкие уровни противовоспалительных цитокинов — клеточных сигнальных белков.

По мнению ученых, все эти факторы указывают на более слабый иммунный ответ на инфекцию SARS-CoV-2. Также исследователи выяснили, что в течение двух–трех месяцев после заражения у значительной части бессимптомных пациентов начали снижаться уровни IgG.

Ученые считают, что данное исследование ставит под сомнение использование так называемых "паспортов иммунитета", которые некоторые предлагают выдавать переболевшим COVID-19.

Как сообщал Главред, американские и китайские ученые провели исследование и пришли к неутешительному выводу. По их версии человечество может никогда не выработать иммунитет к коронавирусу COVID-19.