УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Ученые рассказали об опасности для бессимптомных больных коронавирусом

Новое исследование ставит под сомнение использование так называемых "паспортов иммунитета".

19 июня 2020, 08:01
коронавирус
У бессимптомных пациентов обнаружен более слабый иммунитет к коронавирусу / pixabay.com

Люди, которые переболели COVID-19 без симптомов, имеют более слабый иммунный ответ на вирус SARS-CoV-2, и в будущем могут снова заболеть.

К таком выводу пришли ученые в Китае. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Medicine.

Исследователи проанализировали истории болезни 37 бессимптомных пациентов, инфицированных SARS-CoV-2. Им был поставлен диагноз COVID-19 в больницах Чунцина в период до 10 апреля 2020 года. У пациентов отсутствовали основные симптомы коронавируса: жар, кашель и одышка, которые обычно появляются у большинства инфицированных на 2–14 день после заражения.

Для сравнения была отобрана контрольная группа из 37 пациентов с обычными симптомами. Медики обнаружили, что у бессимптомных пациентов средняя продолжительность распространения вируса составляла 19 дней по сравнению с 14 днями в контрольной группе.

Во время острой фазы инфекции, когда вирус мог быть обнаружен в дыхательных путях, уровни вирус-специфических антител IgG, определяющих долгосрочный иммунный ответ, у них были значительно ниже, чем в симптоматической группе.

Через восемь недель после выписки пациентов из больницы у 81 процента бессимптомных пациентов уровни нейтрализующих антител сильно снизились. При этом аналогичное снижение наблюдалось только у 62 процентов переболевших COVID-19 с симптомами.

К тому же, бессимптомные пациенты имели более низкие уровни противовоспалительных цитокинов — клеточных сигнальных белков.

По мнению ученых, все эти факторы указывают на более слабый иммунный ответ на инфекцию SARS-CoV-2. Также исследователи выяснили, что в течение двух–трех месяцев после заражения у значительной части бессимптомных пациентов начали снижаться уровни IgG.

Ученые считают, что данное исследование ставит под сомнение использование так называемых "паспортов иммунитета", которые некоторые предлагают выдавать переболевшим COVID-19.

Как сообщал Главред, американские и китайские ученые провели исследование и пришли к неутешительному выводу. По их версии человечество может никогда не выработать иммунитет к коронавирусу COVID-19.

коронавирус коронавирус новости иммунитет ученые новости Украины и мира
Сейчас вы просматриваете новость «Ученые рассказали об опасности для бессимптомных больных коронавирусом». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

08:23
Гороскоп всех знаков Зодиака на 19 июня: подъем статуса и победы на разных фронтах
08:01
Ученые рассказали об опасности для бессимптомных больных коронавирусом
07:30
Застреливший в США афроамериканца коп сдался властям
07:02
Коронавирус в Украине и мире: сколько людей заразились и умерли к 19 июня
06:51
Что общего между Байденом, Порошенко и Шарием мнение
06:35
"Огромная сила": астролог сказала, на что влияет солнечное затмение 21 июня
06:12
Когда человечество выработает иммунитет к COVID-19: ученые дали неутешительный прогноз
05:40
Политолог рассказал, как путинофильство Трампа сыграет на руку Украине
05:07
Душевные поздравления с Днем медика 2020 и прикольные картинки Видео
04:29
У Зеленского анонсировали подключение жителей ОРДЛО к переговорам на Донбассе
03:57
Ученые выяснили, чем полезна для организма еда со специями
03:18
Рассчитать дату родов: названы действенные способы
02:37
Ученые из США научились выявлять COVID-19 без тестов
02:16
Украинский дипломат рассказал в ОБСЕ, как выгнать Россию из Донбасса
02:09
Диетологи нашли новый способ решения проблем с кишечником
01:45
Убийство Гандзюк: суд избрал меру пресечения Мангеру Видео
01:27
"Просто сволочь и нелюди": Шуфрич набросился на Ляшко из-за тестирования на Covid-19 Видео
00:51
Гороскоп всех знаков Зодиака на 20 июня: день любви и пополнение бюджета Видео
00:31
У Зеленского обеспокоены российской колонизацией Крыма
00:19
День Лариона 2020: какой сегодня праздник 19 июня, приметы
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять