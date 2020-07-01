УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Ученые рассказали, почему возникают осложнения от Covid-19

Исследователям удалось найти фактор, который напрямую влияет на осложнения от коронавируса.

1 июля 2020, 17:16
Коронавирус, дезинфекция
Коронавирус, дезинфекция / УНИАН

Осложнения от китайского коронавируса после Covid-19 могут зависеть от т.н. фактора Виллебранда в крови.

Об этом сообщает пресс-служба Санкт-Петербургского государственного университета со ссылкой на новое исследование.

По словам старшего научного сотрудника лаборатории биологии амилоидов вузы Анны Аксеновой, тяжелое течение китайского коронавируса, скорее всего, вызвано главным компонентом системы свертывания крови — т.н. фактором Виллебранда.

Тот факт, что люди одного возраста с одинаковым набором хронических заболеваний по-разному переносят коронавирус (одни оказываются в отделении интенсивной терапии, другие успешно лечатся в домашних условиях). Повышенный выброс фактора Виллебранда в кровь как раз и провоцирует образование тромбов в сосудах.

Читайте такжеМедики нашли животное, кровь которого поможет победить коронавирус

"Размножение вируса способствует развитию микроповреждений на стенках сосудов, в ответ на которые организм выбрасывает в кровь фактор Виллебранда, пытаясь „залатать" возможные пробоины, но в результате повышается риск тромбозов", — заявили ученые.

Напомним, ранее медик Оксана Выговская в интервью Главреду рассказала, что украинский штамм коронавируса отличается от европейского и китайского. Именно поэтому в Украине на данный момент меньше пациентов с Covid-19 в тяжелом и критическом состоянии.

новости коронавирус осложнение Covid-19
Сейчас вы просматриваете новость «Ученые рассказали, почему возникают осложнения от Covid-19». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

17:25
Россиянам пора "обнулить" кремлевского "Обнулёныша"
17:17
"Это полное руки вверх": в Беларуси рассказали, как Россия хотела забрать власть у Лукашенко
17:16
Ученые рассказали, почему возникают осложнения от Covid-19
17:15
"Красивая до неприличия": Ирина Шейк в прозрачном белье вызвала фурор
17:00
Ветер Любви 2020 - что было в 105 и 106 серии 01-07-2020 Видео
16:40
Штрафы за превышение скорости украинцам собрались поднять в 7 раз Видео
16:35
Нарушение прав украинцев или неоправданная критика: почему законопроект о риэлторах стал скандальным
16:12
Чат со строительным экспертом Виктором Лещинским
16:05
"Доделать этот проект": Меркель рассказала, почему Северный поток-2 нужно достроить Видео
16:03
Распространенные ошибки при продвижении Телеграм-канала новости компании
15:52
Ермак анонсировал закон о наказании за "слив" разговоров чиновников Видео
15:20
Как выбрать качественное свежее пиво - топ-3 совета эксперта
15:04
Повышение минимальной зарплаты: Кабмин утвердил новый график
15:02
Порошенко пошел в отказ и устроил в ГБР "цирк" с повестками на допрос Видео
15:00
Диабет 2 типа: причины, симптомы, лечение
14:38
Штрафы за игнор масок в Украине: кому и где грозит наказание Видео
14:24
Эпидемия COVID-19 в Украине идет на спад: эксперт рассказал об изменении ситуации
14:08
Что будет с долларом: эксперт дал прогноз курса на неделю
14:00
Comic Con Ukraine 2020 отменили - когда теперь будет фестиваль
13:56
Чип под кожу: украинцам готовят имунные паспорта для "маркировки" заражения COVID-19 Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять