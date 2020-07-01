Ученые рассказали, почему возникают осложнения от Covid-19

Коронавирус, дезинфекция / УНИАН

Осложнения от китайского коронавируса после Covid-19 могут зависеть от т.н. фактора Виллебранда в крови.

Об этом сообщает пресс-служба Санкт-Петербургского государственного университета со ссылкой на новое исследование.

По словам старшего научного сотрудника лаборатории биологии амилоидов вузы Анны Аксеновой, тяжелое течение китайского коронавируса, скорее всего, вызвано главным компонентом системы свертывания крови — т.н. фактором Виллебранда.

Тот факт, что люди одного возраста с одинаковым набором хронических заболеваний по-разному переносят коронавирус (одни оказываются в отделении интенсивной терапии, другие успешно лечатся в домашних условиях). Повышенный выброс фактора Виллебранда в кровь как раз и провоцирует образование тромбов в сосудах.

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"Размножение вируса способствует развитию микроповреждений на стенках сосудов, в ответ на которые организм выбрасывает в кровь фактор Виллебранда, пытаясь „залатать" возможные пробоины, но в результате повышается риск тромбозов", — заявили ученые.

Напомним, ранее медик Оксана Выговская в интервью Главреду рассказала, что украинский штамм коронавируса отличается от европейского и китайского. Именно поэтому в Украине на данный момент меньше пациентов с Covid-19 в тяжелом и критическом состоянии.