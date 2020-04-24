Ученые рассказали, сколько пациентов с Covid-19 не выживают на ИВЛ - Bloomberg

Аппарат ИВЛ / Reuters

В США закончили большой исследовательский проект по учету результатов лечения более 2,6 тысячи пациентов с COVID-19 (в городе Нью-Йорке).

Результаты исследования были опубликованы в "Журнале американской медицинской ассоциации" (Journal of the American Medical Association), сообщает агентство Bloomberg. Выяснилось, что 88% процентов пациентов с коронавирусом, для лечения которых использовались механические устройства для искусственной вентиляции легких (ИВЛ), скончались.

Читайте такжеКак не заразиться COVID-19: ученые шокировали правдой об антисептикахЛетальный показатель был крайне крупным в среде пациентов в возрасте 65+, которые находились под аппаратами ИВЛ. Согласно полученным данным, лишь 3% из них выжили. Причем у мужчин уровень смертности оказался выше, чем у женщин.

Однако, в проекте не учитывались пациенты с диагностированным COVID-19, которых еще продолжают лечить в больницах Нью-Йорка и окрестностях. Брались во внимание результаты всего лишь 2634 пациентов из 5,7 тысячи, которые находились в медучреждениях в период проведения этого исследования.

Напомним, ранее социолог из Стэнфордского университета Робб Уиллер (Robb Willer) рассказал о том, что для победы над пандемией китайского коронавируса людям нужно как можно скорее изменить свое поведение и привычки.