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Ученые рассказали, спасет ли жаркое лето человечество от коронавируса

13 мая 2020, 10:05

Коллектив канадских исследователей в деталях рассказал, поможет ли жаркое лето человечеству справиться с пандемией коронавируса.

Коронавирус
Ученые рассказали, спасет ли жаркое лето человечество от коронавируса / Reuters

Группа канадских ученых опровергла мнение по поводу того, что китайский коронавирус Covid-19 может отступить на фоне лета-2020.

Соответствующее сообщение опубликовали журналисты портала Canadian Medical Association Journal.

"Глобальный анализ, опубликованный в CMAJ, показал, что меры социального дистанцирования, такие как закрытие школ, замедлили распространение COVID-19, в то время как более теплая погода и более высокая влажность оказали незначительное влияние. Исследователи изучили прогресс пандемии в 144 регионах и не нашли никаких доказательств того, что люди, живущие в более теплой погоде в марте, имели какое-либо преимущество перед странами с более холодным климатом", - говорится в тексте.

Читайте такжеНе спасет от коронавируса: медики развенчали популярный мифВ частности, ученые долго вели анализ погодных условий в разных частях США, Австралии и Канады. Кроме того, они брали в расчет данные по поводу того, какие меры принимали власти данных стран в борьбе с распространением китайского коронавируса.

По итогам исследования четко определили, что погода и климат никак не влияют на заболеваемость Covid-19 - в отличие от мер, принимаемых властью и ведомствами, которые ответственны за здравоохранение граждан.

Напомним, ранее исследователи из эстонского Университета Тарту сделали важное открытие о мутациях коронавируса. Сравнив образцы Covid-19, взятые у шестерых людей, ученые выявили восемь мутаций, которые встречались в других странах, и две, обнаруженные исключительно в Эстонии.

китайский коронавирус Covid-19 лето пандемия
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