Канадские ученые разбили миф об окончании пандемии коронавируса

Ученые разбили популярный миф о коронавирусе / pixabay.com

Коронавирус 2020 стал самым большим испытанием человечества, ведь впервые вирус опасный атаковал одновременно 186 стран.

При этом мировая наука пока не дошла к единому мнению в отношении того, даст ли нам китайский коронавирус покой летом.

В частности, канадские ученые убеждены, что окончание пандемии коронавируса не может быть связано с наступлением жары.

В ходе исследования, результаты которого опубликованы в научном издании Canadian Medical Association Journal, специалисты проверили распространенный миф о том, что с наступлением жаркой погоды коронавирус будет менее активным и пандемия пойдет на спад.

Ученые не увидели никакой связи между наступлением лета в северном полушарии Земли и окончанием пандемического кризиса.

"Эпидемический рост COVID-19 не связан с расположением региона и температурой, и слабо связан с относительной или абсолютной влажностью воздуха", — сказано в исследовании.

Специалисты проанализировали данные из различных штатов и провинций США, Австралии и Канады, а также учли то, как местные власти боролись с COVID-19.

Так вот, ученые пришли к выводу, что погода не влияет на распространение коронавируса, а только качество мероприятий общественного здравоохранения.

"Лето не поможет. Важно, чтобы люди это знали", — заявила одна из участниц исследования эпидемиолог Дионн Гесинк.

Читайте такжеВ России назвали температуру воздуха, при которой коронавирус не опасенНапомним, ранее сообщалось, что пандемия коронавируса не пойдет на спад из-за наступления теплой погоды весной, заявил вирусолог, член Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн.

"Я думаю, что та смена погоды, которая происходит сейчас, на эпидемии не отразится и не задержит ее", — сказал он.

По его словам, теплая погода "не уменьшит и особенно не увеличит" темпы распространения опасной инфекции.