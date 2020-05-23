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Выше шанс умереть: Ученые развенчали популярный метод лечения COVID-19

23 мая 2020, 08:30

Противомалярийные препараты увеличивают риск смерти от коронавируса  на 45%.

Коронавирус, больной
Хлорохин и гидроксихлорохин повышают риск смерти от коронавируса / Reuters

Ученые провели масштабное медицинское исследование, по результатом которого выяснилось, что препараты против малярии, которые используют для лечения коронавируса COVID-19, не только не приносят пользы больным, но и могут причинить вред. В частности, пациенты, принимающие хлорохин и гидроксихлорохин, подвержены повышенному риску умереть.

В исследовании приняли участие 96 тысяч пациентов в 671 больнице на всех континентах. Их разделили на четыре группы, передает The Lancet.

Первая группа принимала для лечения COVID-19 препарат гидроксихлорохин, вторая - хлорохин, третья - один из этих двух медикаментов в сочетании с антибиотиками. Последняя группа не принимала при лечении от коронавируса ни одно из этих лекарств.

В результате исследования выяснилось, что  смертность среди пациентов четвертой группы составила 9%. Среди больных, которых лечили от коронавируса хлорохином, этот показатель составил 16,4%. Среди принимавших гидроксихлорохин - 18%.

Среди пациентов, которые принимали хлорохин совместно с антибиотиками, смертность составила 22,8%, а смертность инфицированных COVID-19, которых лечили антибиотиком и гидроксихлорохином, достигла 23,8%.

"Действенность препаратов гидроксихлорохин и хлорохин при COVID-19 не подтверждают никакие научные данные. Даже напротив, особенно у пациентов с COVID-19 и заболеваниями сердца, мы наблюдаем серьезные побочные эффекты, в первую очередь, опасные для жизни нарушения ритма сердцебиения", − заявил заведующий отделением кардиологии университетской клиники Цюриха Франк Ружицка.

Авторы исследования отметили, что у пациентов с коронавирусом, принимавших во время лечения противомалярийные препараты, риск умереть подчас был на 45% выше, чем у прочих больных.

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Как сообщал Главред, авторитетная американская клиника Альберт Эйнштейн разработала и запатентовала на территории США первый в мире генетический тест для определения коронавируса.

Напомним, европейские ученые провели исследование и выяснили, какое влияние оказывает коронавирус SARS-CoV-2 на нейроны человеческого мозга.

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