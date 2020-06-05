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Как передается коронавирус: ученые развенчали популярный миф

5 июня 2020, 09:38

COVID-19 чаще передается через воздух, чем через поверхности.

коронавирус, перчатки, маска
Ношение маски является обязательным условием для профилактики заболевания COVID-19 / Фото pixabay.com

Ученые из Китая выяснили новые факты о коронавирусе, который заразил уже более 6,7 миллиона человек во всем мире. Оказалось, что COVID-19 чаще передается через воздух и во время разговора с инфицированным человеком.

При этом вероятность заразиться через прикосновение к поверхности, на которой могли остаться частички вируса, в три раза меньше. Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на исследования ученых Центра по контролю и профилактике заболеваний Китая.

Результаты исследований показали, что даже бессимптомные зараженные каждый час выдыхают миллионы вирусных частиц. В дыхании больных их находится примерно в три раза больше, чем на поверхности контактировавших с ними предметов.

В связи с эти специалисты считают, что введение обязательного масочного режима является основной мерой для борьбы с распространением заболевания.

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Как сообщал Главред, ранее ученые из китайского города Ухань, который был очагом распространения COVID-19, выяснили, что коронавирус может распространяться по всем этажам медучереждения – он переносится на обуви медицинского персонала. Поэтому ее обязательно нужно дезинфицировать.

Кроме того главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко назвал самый опасный способ передачи коронавируса.

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