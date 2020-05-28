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Нейтрализует коронавирус: ученые сделали прорыв в создании вакцины против COVID-19

28 мая 2020, 05:18

Успешные испытания уже проведены на макаках, следующими станут люди.

коронавирус лаборатория
Ученые смогли выделить из плазмы человека, переболевшего COVID-19, два моноклональных антитела / GettyImages

Ученые из Китая достигли существенного прогресса в поиске средства, которое поможет защитить здорового человека от коронавируса. В частности, им удалось сделать большой шаг к созданию временной вакцины от COVID-19.

В частности, исследователи смогли выделить из плазмы человека, переболевшего COVID-19, два моноклональных антитела - CA1 и CB6. Оба антитела доказали эффективность против SARS-CoV-2 в лабораторных условиях, а CB6 успешно проверили на макаках-резусах, передает журнал Nature.

Антитела - это белки, синтезируемые иммунными клетками организма в ответ на инфекцию. Они связываются с белком патогена - антигеном - и нейтрализуют вирус. Антитела, настроенные на взаимодействие с определенным антигеном, называются моноклональными.

Если известны характеристики антител, то их можно производить в лабораторных условиях и в промышленных масштабах для диагностических тестов и противовирусных препаратов.

Неожиданным для исследователей стало то, что эти антитела не действовали против других коронавирусов - SARS-CoV и MERS-CoV.

Ученые планируют провести испытания на людях нового моноклонального антитела во втором квартале. Авторы исследования считают, что тот факт, что CB6 эффективно защитил макак-резусов от инфекции, дает повод для оптимизма.

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Как сообщал Главред, по состоянию на 27 мая в мире зарегистрированы 5 589 626 случаев заражения коронавирусом. При этом 350 453 человека стали жертвами коронавирусной инфекции. В топ-3 стран с наибольшим числом заражений входят США, Бразилия и Россия. 

Напомним, разработкой вакцины против коронавируса занимаются ученые из США. Сообщалось, что препарат будет создан к началу следующего года. 

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