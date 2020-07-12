Коронавирус убивает избирательно: ученые обновили рейтинг жертв COVID-19

Ученые рассказали, кого чаще всего убивает коронавирус / GettyImages

Коронавирус 2020 убил более 560 тысяч человек по состоянию на 12 июля. При этом только за последние сутки заболели более 200 тысяч человек. И если после того, как коронавирус начал свое кровавое путешествие по миру, все говорили о том, что болезнь атакует только пожилых людей, то уже сегодня стало более понятно, как COVID-19 выбирает жертв.

Новое исследование опубликовано в журнале Nature.

В основу исследования легли электронные истории болезни 17 миллионов британцев, 10 тысяч из которых умерли от коронавируса. Результатом этого исследования стал своего рода "рейтинг" факторов риска или жертв коронавируса.

Возраст

Британское исследование показывает, что ни один из факторов риска не может сравниться по силе с возрастом. Переход через 60-летний рубеж удваивает риск (по сравнению с возрастной группой 50+), через 70-летний — почти утраивает (по сравнению с 60+), а после 80 лет риск смерти от коронавируса возрастает еще почти в четыре раза, так что для людей 80+ риск в 20 раз выше, чем для 50-59-летних.

Трансплантация и злокачественное заболевание крови

После возраста самыми сильными факторами риска являются перенесенная трансплантация органа и злокачественное заболевание крови, даже после 5-летней ремиссии — смертность у таких пациентов втрое выше. Люди, пережившие другие виды рака, спустя пять лет уже не подвержены повышенному риску смерти от коронавирусной инфекции.

Инсульт, почки, диабет

Из прочих заболеваний самыми сильными факторами риска являются острый инсульт или деменция, другие неврологические заболевания, тяжелые нарушения функции почек, тяжелое ожирение и повышенный уровень сахара в крови при нелеченном диабете II типа. Все эти состояния повышают риск смерти в 2-2.5 раза и отягощают прогноз больных с COVID-19 в той же мере, что и сильная депривация (хроническая бедность, неудовлетворенность основных потребностей).

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Хронические заболевания

Хронические респираторные заболевания, болезни печени и диабет с эффективно контролируемым уровнем сахара повышают риск смерти примерно в 1.7-1.8 раза, удаленная селезенка — на 40%.

Хронические болезни сердца, тяжелая астма (при которой больной принимает кортикостероиды), аутоиммунные заболевания (ревматоидный артрит, волчанка, псориаз) повышают риск смерти от COVID-19 примерно на 30%.

Как ни странно, гипертония в Британии не вошла в число факторов риска — смертность у гипертоников была даже чуть ниже, чем у людей с нормальным давлением. Курение также не ухудшает, а при прочих равных условиях (возраст, пол, вес, фоновые заболевания) даже несколько улучшает прогноз.

При этом у бывших курильщиков риск оказался выше, чем у тех, кто не отказался от вредной привычки. Авторы исследования были смущены этими результатами и заключили, что защитные свойства курения не подтверждаются, но и к факторам риска оно явно не относится.

Читайте такжеЧеловечеству придется пережить еще один коронавирус - ученыеНапомним, ранее британские медики выявили у пациентов с COVID-19 серьезные неврологические нарушения, инсульты, воспаления, временные дисфункции мозга, бред и психоз. Эксперты опасаются, что в ближайшие годы в мире может начаться настоящая эпидемия заболеваний головного мозга, вызванных вирусом нового типа.

Об этом сообщает The Guardian.

Ученые из Университетского колледжа Лондона (UCL) описали 43 случая, в ходе которых у двенадцати пациентов было выявлено воспаление центральной нервной системы, у десяти – делирий (безумие, бред – ред.) или психоз, у восьми – инсульт, а еще у восьми - проблемы с периферическими нервами, чаще всего диагностируемые как синдром Гийена-Барре (иммунная реакция, поражающая нервы и вызывающая паралич).