Ученые США запатентовали первый в мире генетический тест на коронавирус

Новинку начнут тестировать в июне / Facebook/ moz.ukr

Авторитетная американская клиника Альберт Эйнштейн разработала и запатентовала на территории США первый в мире генетический тест для определения коронавируса.

Ученые утверждают, что тест имеет точность в 100%. Он приспособлен для массовой диагностики: одновременно можно исследовать 1 536 образцов - это в 16 раз превышает стандартное ПЦР-тестирование, передает ТАСС.

Разработка основана на технологии секвенирования нового поколения. Она определяет возможное наличие коронавируса путем анализа небольших фрагментов ДНК. Чтобы распознавать SARS-CoV-2, этот метод был адаптирован для работы с РНК.

Для исследования необходимо сделать забор слюны или носоглоточного секрета. Начать использовать новинку собираются с июня.

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Напомним, семейный врач Вита Олещенко рассказала о двух методах, при помощи которых можно определить, заражен ли человек коронавирусом COVID-19.

В свою очередь, доктор, медицинский эксперт Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине Екатерина Булавинова объяснила, какие тесты на коронавирус являются достоверными.