Ученые США запатентовали первый в мире генетический тест на коронавирус

Новый тест на COVID-19 якобы имеет точность в 100%.
Авторитетная американская клиника Альберт Эйнштейн разработала и запатентовала на территории США первый в мире генетический тест для определения коронавируса.
Ученые утверждают, что тест имеет точность в 100%. Он приспособлен для массовой диагностики: одновременно можно исследовать 1 536 образцов - это в 16 раз превышает стандартное ПЦР-тестирование, передает ТАСС.
Разработка основана на технологии секвенирования нового поколения. Она определяет возможное наличие коронавируса путем анализа небольших фрагментов ДНК. Чтобы распознавать SARS-CoV-2, этот метод был адаптирован для работы с РНК.
Для исследования необходимо сделать забор слюны или носоглоточного секрета. Начать использовать новинку собираются с июня.
Читайте такжеПЦР-тесты на коронавирус могут врать: биолог объяснил, в чем причина
Напомним, семейный врач Вита Олещенко рассказала о двух методах, при помощи которых можно определить, заражен ли человек коронавирусом COVID-19.
В свою очередь, доктор, медицинский эксперт Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине Екатерина Булавинова объяснила, какие тесты на коронавирус являются достоверными.