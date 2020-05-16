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Исцеление от коронавируса: ученые США заявили о прорыве в борьбе с COVID-19

16 мая 2020, 12:33

Исследователи утверждают, что им удалось обнаружить антитело, полностью блокирующее коронавирус.

коронавирус лаборатория
Ученые США объявили о прорыве в борьбе с коронавирусом / GettyImages

Коронавирус 2020 заставил всю мировую науку сконцентрироваться на изучении злой болезни, которая каждый день собирает устрашающую дань – по состоянию на утро 16 мая в мире официально выявили более 4 600 000 случаев заражения, а число жертв COVID-19 превышает 300 000.

Ученые пытаются найти слабое место коронавируса, чтобы побороть его.

О мощном прорыве в борьбе с COVID-19 объявили калифорнийские биотехнологи. Они утверждают, что им удалось обнаружить антитело, полностью блокирующее коронавирус.

Ученые из базирующейся в Сан-Диего (штат Калифорния) биотехнологической компании Sorrento Therapeutics обнаружили антитело, которое они охарактеризовали как "исцеление".

Исследователи обратили внимание на то, что в ходе экспериментов на чашке Петри найденное компанией антитело остановило проникновение коронавируса в 100% здоровых клеток человека.

Это одно из нескольких антител, которые планируется соединить воедино в лечебном "коктейле", который Sorrento Therapeutics разрабатывает в сотрудничестве с Медицинской школой Маунт-Синай (Нью-Йорк), сообщает Daily Mail.

За последнее десятилетие компания собрала "библиотеку" из миллиардов антител и на фоне нынешней пандемии начала систематически проверять их на наличие коронавируса. Ученые выявили среди них около десятка антител, которые оказали некоторое влияние на вирус.

Препарат, получивший название STI-1499, представляет собой одно из десятка антител (то есть иммунных клеток, нейтрализующих патогенные микроорганизмы вроде того же коронавируса), которые, как обнаружила компания, оказывают определенное воздействие на коронавирус.

Смесь этих антител может действовать как "защитный экран" для клеток человека, предотвращая проникновение вируса, вызывающего COVID-19.

"Она охватывает вирусы и выводит их из организма. Когда антитело предотвращает проникновение вируса в клетку человека, то вирус не может выжить... Таким образом, это означает, что если мы не допустим проникновения вируса в клетку, вирус в конечном итоге вымирает", ­- пояснил Fox News гендиректор компании доктор Генри Джи.

По информации, компания уже подала в Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) заявку на экстренное утверждение найденного средства, однако пока не получила от этого регулирующего органа "добро".

Дело в том, что антитело еще не было проверено на людях, поэтому совершенно неизвестно, как оно может повести себя в организме и каковы его возможные побочные эффекты.

Читайте такжеВрач назвал первые симптомы COVID-19 тяжелой формыНапомним, ранее сообщалось, разработкой вакцины против коронавируса занимаются ученые из США. Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи озвучил сроки, когда старания ученых увенчаются успехом. И этот прогноз оказался не очень утешительным.

По словам Фаучи, вакцина от коронавируса будет готова к следующему сезону заболевания – к весне 2021 года.

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