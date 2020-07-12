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Уханьские ученые сдались США и слили данные о происхождении COVID-19

Бывший советник президента США Дональда Трампа заявил, что люди будут шокированы, когда узнают правду о коронавирусе.

12 июля 2020, 12:46

Коронавирус в США
Уханьские ученые сдались США и раскрыли данные о коронавирусе / pixabay.com

Коронавирус 2020 убил более 560 тысяч человек по состоянию на 12 июля. Ученые всего мира обсуждают вопрос происхождения коронавируса. Многие обвинения летят в сторону Китая, хотя власти страны упорно отрицают тот факт, кто причастны к появлению COVID-19. В то же время ученые лаборатории Уханя сдались Западу и поделились информацией о происхождении коронавируса, благодаря чему спецслужбы выстраивают обвинение против Китая.

Об этом рассказал бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Стив Бэннон, передает The Daily Mirror.

"Они еще не дают комментариев СМИ, но люди из лаборатории Уханя и других институтов, которые приехали на Запад, сейчас передают доказательства виновности Коммунистической партии Китая [в появлении коронавирусной инфекции]. Я думаю, что люди будут шокированы", — заявил Бэннон.

По его мнению, у западных спецслужб есть убедительные доказательства виновности Пекина. Бэннон рассказал, что их в том числе предоставили китайские ученые, "которые дезертируют из страны с середины февраля".

Читайте такжеБеглый вирусолог рассказал правду о COVID-19 и вранье властей КитаяНапомним, ранее глава Уханьского института вирусологии Юань Чжимин заявил, что нет никаких доказательств того, что коронавирус был синтезирован людьми умышленно.

"Кроме того, некоторые учёные полагают, что для синтезирования вируса требуется экстраординарный интеллект и огромный труд. Так что я никогда не верил в то, что сегодня мы, люди, смогли бы синтезировать подобный вирус", — сказал вирусолог.

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