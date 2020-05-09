Британские ученые узнали, кто чаще всего умирает от коронавируса

Ученые узнали, что коронавирус чаще убивает мужчин / GettyImages

Коронавирус в мире выявили у более 4 миллионов человек по состоянию на утро 9 мая. За пять месяцев 276 235 человек с диагнозом Covid-19 скончались.

За время "путешествия" коронавируса 2020 по планете ученые и медики узнали о нем много нового. В частности, исследователи доказали, что мужчины больше рискуют умереть от коронавируса, чем женщины.

Данные исследования, которыми руководил доктор Бен Голдакр из Оксфордского университета, говорят о том, что мужчины умирали в 1,99 раза чаще, чем женщины. Также была подтверждена зависимость смертности от возраста.

По информации, ученые проверили 5707 человек, которых убил китайский коронавирус в период с 1 февраля по 25 апреля 2020 года.

"Люди в возрасте 60 лет имели в два раза больше шансов умереть, чем люди в возрасте 50 лет, в то время как риск для людей старше 70 лет возрос в пять раз", - подчеркнули ученые в своем исследовании, сообщает DailyMail.

Также среди заболевших были любители покурить, однако незначительное число. Профессор отметил, что проникновение вируса в организм может быть заблокировано действием никотина.

Бен Голдакр считает, что данные исследования помогут при ослаблении карантинных мер в Британии. Теперь на работу можно будет выпускать молодых и здоровых, а вот для других возрастных категорий оставлять определенные меры.

Читайте такжеНехватка витамина бьет наповал: ученые нашли новую опасность Covid-19Напомним, ранее сообщалось, мужчины переносят коронавирус тяжелее женщин. Кроме того, мужчины с диагнозом Covid-19 чаще оказываются в реанимации, рассказала российский врач, кандидат медицинских наук Алла Минурова.

"Науке это известно, и при любых заболеваниях, которые связаны с острой гипоксией и серьезными проявлениями, женщины выживают лучше, чем мужчины", — подчеркнула медик.

По словам Минуровой, это связано с физиологией.