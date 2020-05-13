Ученые объяснили, почему коронавирус уносит много жизней

Ученые узнали, почему коронавирус уносит много жизней / pixabay.com

Коронавирус в мире официально выявили 4 390 000 человек. По состоянию на 13 мая скончались 295 000 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Ученые пытаются понять, почему одних людей китайский коронавирус поражает очень сильно, и они нуждаются в интенсивной терапии, а другие болеют легкой формой COVID-19.

В частности, китайские ученые объяснили, как коронавирусная инфекция влияет на человеческий организм.

По словам ученых, чрезмерная реакция иммунной системы на возбудитель, которым выступает SARS-CoV-2 — это и есть ключевая роль в протекании болезни.

Они отметили, что вирус распространяется по организму зараженного очень быстро и вызывает гиперцитокинемию или цитокиновый шторм, который заключается в неконтролируемой активации иммунных клеток. Такая реакция может быть летальной для пациента, так как вызывает повреждение тканей, в частности, легких, пишет журнал Frontiers in Public Health

Ученые обратили внимание на то, что в результате цитокинового шторма у больного коронавирусом повышается температура, свертывание крови, понижается артериальное давление, ощущается недостаток кислорода и появляется жидкость в легких.

Кроме того, исследователи подчеркнули, что больным Covid-19 присущи появление острого респираторного дистресс-синдрома, септического шока, метаболического ацидоза, коагуляционной дисфункции и синдрома полиорганной недостаточности. В частности, этим объясняется относительно высокий уровень смертности среди инфицированных.

Подводя итоги, эксперты высказались о необходимости предотвращения повторных случаев заболевания у пациентов. Дело в том, что вирус может навредить не только дыхательной, но и пищеварительной системе за счет проникновения инфекции в кишечник. Медики полагают, что в этом случае организм оказывается незащищенным от других болезнетворных микроорганизмов.

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Оказывается, боль в горле крайне редко проявляется при заболевании коронавирусом.

Исследователи из организации UC San Diego Health узнали, что у большинства опрошенных пациентов с коронавирусом не наблюдалось ангины.