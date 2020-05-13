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Ученые объяснили, почему коронавирус уносит много жизней

13 мая 2020, 20:15

Эксперты высказались о необходимости предотвращения повторных случаев заболевания у пациентов.

коронавирус
Ученые узнали, почему коронавирус уносит много жизней / pixabay.com

Коронавирус в мире официально выявили 4 390 000 человек. По состоянию на 13 мая скончались 295 000 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Ученые пытаются понять, почему одних людей китайский коронавирус поражает очень сильно, и они нуждаются в интенсивной терапии, а другие болеют легкой формой COVID-19.

В частности, китайские ученые объяснили, как коронавирусная инфекция влияет на человеческий организм.

По словам ученых, чрезмерная реакция иммунной системы на возбудитель, которым выступает SARS-CoV-2 — это и есть ключевая роль в протекании болезни.

Они отметили, что вирус распространяется по организму зараженного очень быстро и вызывает гиперцитокинемию или цитокиновый шторм, который заключается в неконтролируемой активации иммунных клеток. Такая реакция может быть летальной для пациента, так как вызывает повреждение тканей, в частности, легких, пишет журнал Frontiers in Public Health

Ученые обратили внимание на то, что в результате цитокинового шторма у больного коронавирусом повышается температура, свертывание крови, понижается артериальное давление, ощущается недостаток кислорода и появляется жидкость в легких.

Кроме того, исследователи подчеркнули, что больным Covid-19 присущи появление острого респираторного дистресс-синдрома, септического шока, метаболического ацидоза, коагуляционной дисфункции и синдрома полиорганной недостаточности. В частности, этим объясняется относительно высокий уровень смертности среди инфицированных.

Подводя итоги, эксперты высказались о необходимости предотвращения повторных случаев заболевания у пациентов. Дело в том, что вирус может навредить не только дыхательной, но и пищеварительной системе за счет проникновения инфекции в кишечник. Медики полагают, что в этом случае организм оказывается незащищенным от других болезнетворных микроорганизмов.

Читайте такжеКанадские ученые разбили миф об окончании пандемии коронавирусаНапомним, ранее сообщалось, что на начальной стадии симптомы коронавируса похожи на симптоматику острых респираторных заболеваний. Однако есть один симптом, который не имеет отношения к коронавирусу. Речь идет о боле в горле, пишет издание BGR.

Оказывается, боль в горле крайне редко проявляется при заболевании коронавирусом.

Исследователи из организации UC San Diego Health узнали, что у большинства опрошенных пациентов с коронавирусом не наблюдалось ангины. 

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