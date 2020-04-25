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Мечты об иммунитете к коронавирусу: ученые сделали важное открытие

25 апреля 2020, 08:00

Новое исследование ученых раскрыло специфику появления иммунитета к коронавирусу.

коронавирус
Ученые раскрыли специфику иммунитета к коронавирусу / pixabay.com

Коронавирус сегодня наделал много беды в мире. По состоянию на 25 апреля жертвами злой болезни стали 197 254 человека по состоянию на утро 25 апреля. Всего в мире выявили 2 830 000 случаев заражения китайским коронавирусом.

Коронавирус 2020 разлетается по всему миру со скоростью света, и человечество надеется только на ученых, которые смогут раскрыть все тайны уханьской заразы и быстрее побороть ее.

Новое исследование ученых раскрыло специфику появления иммунитета к коронавирусу. 

Вирусолог берлинской клиники Charite Кристиан Дростен заявил, что люди, переболевшие ранее какими-либо коронавирусами, могут иметь иммунитет к COVID-19.

По его словам, были исследованы T-клетки на их реактивность к новому коронавирусу. Также исследовали тех пациентов, которые не перенесли заболевание.

"Было установлено, что у 34 процентов пациентов были реактивные Т-клетки, хотя у них никогда не было контакта с SARS-CoV-2", — заявил Дростен.

По словам вирусолога, упомянутые им исследования в лаборатории клиники показали, что ряд коронавирусов, вызывающих простуду, имеют "сходные участки" с COVID-19. Кроме того, они могут стимулировать Т-клетки, которые "до определенной степени" противостоят как коронавирусам, вызывающим простуду, так и SARS-CoV-2.

Дростен также обратил внимание на то, что существуют очень незаметные случаи заболевания, что может быть объяснено наличием иммунитета у некоторой части населения, возникшего в результате заболевания другими видами коронавирусов, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NDR.

Читайте такжеКоронавирус на столе не живет: назван главный способ заражения Ковид-19Напомним, ранее эксперты засомневались в том, что со временем у человечества сформируется коллективный иммунитет к коронавирусу и пандемия сама собой пропадет.

Если даже антитела вырабатываются, существует риск, что они лишь усилят возможность обострения заболевания. Известно, что после формирования антител повышается риск серьезных осложнений. Также не ясно, чьи антитела более эффективны в борьбе с вирусом: у тех, кто переболел легкой формой, или тех, кто попал в реанимацию.

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