Ученые выяснили, чем опасные бессимптомные больные коронавирусом / УНИАН

Группа американских ученых доказала опасность людей - бессимптомных носителей китайского коронавируса Covid-19. Для этого понадобилось проанализировать анализы более 30 тысяч человек.

Результаты исследования были опубликовали на специализированном портале medRxiv.

Медики сравнили вирусную нагрузку у пациентов с симптомами Covid-19 и у бессимптомных носителей.

Выяснилось, что вирусная нагрузка у них распределяется приблизительно одинаковым образом. В организмах пациентов содержится практически одинаковое количество частиц вируса.

Таким образом ученые убедились, что оба типа носителей коронавируса несут опасность для незараженных людей.

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Напомним, ранее британские ученые выяснили ‒ мужчины высокого роста (более 180 сантиметров) болеют коронавирусом COVID-19 в два раза чаще. По версии исследователей, COVID-19 распространяется через крошечные частицы, называемые аэрозолями, которые задерживаются в воздухе после выдоха, и высокие люди имеют больше шансов вдохнуть частички вируса.

Кроме того, исследователи сообщают, что более высокие люди не будут подвергаться большему риску лишь в том случае, если вирус будет распространяться в основном через чихание или кашель.