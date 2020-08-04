Ученые выяснили, где в теле "прячется" коронавирус после выздоровления

Коронавирус может прятаться в теле человека после выздоровления/ Фото pixabay.com

Врач-инфекционист из Университета в Вирджинии (США) Уильям Петри рассказал, что в организме человека есть несколько мест, которые менее доступны для иммунной системы и где трудно искоренить вирусные инфекции, в том числе коронавирус.

К ним относятся центральная нервная система, яички и глаза, сообщает Science Alert.

Отмечается, что в ходе небольшого исследования новый коронавирус был обнаружен в сперме четверти пациентов во время активной инфекции и чуть менее чем у 10% пациентов, которые, по-видимому, выздоровели.

Также COVID-19 может после выздоровления может сохраняться в плаценте, крови, кишечнике и дыхательных путях. В полости носа и небе коронавирус может оставаться в течение месяца или более после заражения.

Как сообщал Главред, ранее стало известно, что китайский коронавирус вредит не только физическому здоровью человека. Пандемия, объявенная из-за COVID-19, серьезно сказалась и на психике людей.

Как выяснили социологи Арканзасского университета, в первые месяцы распространения коронавируса повысились уровни депрессии, тревожности, суицидальных тенденций и психологических травм среди взрослых.