Можно ли заразиться коронавирусом в море или в бассейне: ученые дали ответ

Опасность заражения коронавирусом может подстерегать на пляже / Фото pixabay.com

Накануне старта пляжного сезона вполне резонным является вопрос, а можно ли заразиться опасным китайским коронавирусом во время купания в море, реке, озере или бассейне. По данным ученых, ответ не так однозначен.

Как выяснили исследователи из Высшего совета по научным исследованиям Испании (CSIC), в морской воде купаться безопасно. Дело в том, что соль в совокупности с эффектом разбавления, вероятно, способствует деактивации вируса. Кроме того, солнечное ультрафиолетовое излучение и нагретый песок также губительно повлияют на COVID-19.

Что касается посещения бассейнов и СПА-салонов, то там шанс подцепить коронавирус также невелик - дезинфицирующих средств должно быть достаточно для его уничтожения. А в саунах и паровых банях поддерживается высокая температура воздуха (выше 60 градусов), которая губительна для COVID-19.

Читайте такжеКак не заразиться коронавирусом: названо самое опасное место в многоэтажкеА вот во время купания в реках, озерах, пресноводных и необработанных водоемах риск заразиться коронавирусом более высок, поэтому необходимо соблюдать меры предосторожности.

Ученые также предупредили, что опасность заражения коронавирусом может подстерегать на пляже или берегу водоема.

Напомним, ранее в Италии придумали, как сделать так, чтобы несмотря на коронавирус этим летом люди все же могли безопасно загорать, не боясь при этом заболеть.