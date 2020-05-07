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Смертельный удар коронавируса: ученые выяснили новую опасность COVID-19

7 мая 2020, 04:57

В легких погибших от коронавируса нашли сотни микротромбов.

коронавирус
Летальный исход при коронавирусе уже не редкость / Фото pixabay.com

Странные симптомы и необъяснимые последствия заболевания коронавирусом продолжают терзать умы ученых из многих стран.

Как недавно установили исследователи из Ирландского центра сосудистой биологии и Королевского колледжа хирургов, к летальному исходу при коронавирусе приводит аномальная свертываемость крови.

К такому выводу ученые пришли, проанализировав значительную часть материала пациентов, заболевание которых COVID-19 закончилось летально.

При этом было установлено, что с этим синдромом более тяжело переносили коронавирус и попадали в реанимацию, пишет EurekAlert!

В результатах исследования, которые просочились в прессу, отмечается, что в легких погибших от коронавируса, помимо пораженных легочных альвеол, наблюдались сотни микротромбов.

Читайте такжеУкраину ждет пик заболевания коронавирусом: ученые дали тревожный прогнозУченых буквально поставил в тупик тот факт, что подобное отклонение не наблюдается при других типах легочных инфекций.

В то же время проведенные исследования позволили сделать вывод о том, что нарушение свертываемости отчасти объясняет и возникновение гипоксии у пациентов с COVID-19.

Аномальное свертывание крови при тяжелом течении коронавируса значительно увеличивает риск возникновения инсульта или инфаркта, добавили исследователи.

Напомним, ранее медики рассказали, как безошибочно выявить коронавирус.

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